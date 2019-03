El Genovés i València, campions de la fase regular de les lligues Bankia

La fase regular de les lligues professionals Bankia s'ha tancat este diumenge. Els emparellaments de semifinals es concretaran mitjançant sorteig, que tindrà lloc este dilluns, dia 18 de març, al trinquet Pelayo de València (11.30 hores).

En la lliga de raspall, l'equip de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor va superar ahir al trinquet d'Oliva a la formació local de Montaner, Brisca i Gabi per 25-20. Amb este resultat, l'equip del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet acaba la fase regular en primera posició, la segona plaça és per a Villanueva de Castellón (Marrahí, Tonet IV i Néstor, la tercera per a Oliva (Montaner, Brisca i Gabi) i la quarta per al conjunt de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja.

D'altra banda, a l'escala i corda, la darrera partida disputada a Pelayo es va resoldre amb victòria per 60-40 del conjunt de València de Puchol II, Raúl i Bueno davant el representatiu d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho. Este desenllaç atorga la primera posició de la classificació a Puchol II, Raúl, Bueno (València), el segon lloc és per a Pere Roc II, Santi i Monrabal II (Benidorm), el tercer per a De la Vega, Felix i Nacho (Almussafes) i el quart per a Francés, Pere i Tomàs II (Pedreguer-Masymas).