De la Vega, Félix i Nacho, campions de la Lliga Bankia d'Escala i Corda

La Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda ha abaixat este diumenge el teló amb la victòria de l'equip d'Almussafes format pel debutant De la Vega, que en la seua estrena com a titular del campionat ha sigut capaç d'emportar-se el títol; pel veterà mitger Félix, que després de quatre finals disputades ha aconseguit guanyar la seua tercera Lliga; i Nacho, un pilotari que cada vegada que ha arribat al duel definitiu ha aconseguit véncer i este diumenge l'ha tornat a fer sumant al seu palmarés el segon trofeu Bankia.

La partida celebrada en el trinquet de Pelayo ha sigut molt igualada des del començament. El marcador ha anat parell fins al tram final on els detalls i la major regularitat dels d'Almussafes han sigut claus per a donar-los la victòria amb un resultat de 60-50 contra els seus rivals Pere Roc II, Santi i Monrabal II de Benidorm, que conclouen el gran campionat que han realitzat amb este renyit enfrontament, on han demostrat als aficionats que han omplit 'la catedral' la seua vàlua, nivell i coratge.

En el lliurament de trofeus, De la Vega ha sigut guardonat pel director territorial de Bankia, Jaime Casas, acompanyat per l'alcalde de la localitat guanyadora d'Almussafes, Toni González. El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha coronat a Félix; i el president de la Fundació, Jose Maria Soriano i el diputat Joan Baldoví, han llorejat al punter de Nacho com a campió.

Pel que respecta als subcampions, Pere Roc II ha rebut el premi de la mà del president de la Federació de Pilota, José Daniel Sanjuan; Santi per part del president de la Diputació de València, Toni Gaspar; i a Monrabal II li ho ha entregat la diputada María José Catalá.