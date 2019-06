El campió Puchol II i Marc es citen en un mà a mà esta vesprada a Pelayo

Es juga esta vesprada en Pelayo l'eliminatòria de l'Individual que enfronta a Puchol II, actual campió, i Marc, el jove pilotari de Montserrat que, després d'una llarga absència dels trinquets per lesió va tornar fa alguns mesos i ha demostrat una capacitat de superació encomiable. Arriba a esta cita de l'Individual carregat d'il·lusió i després de diverses partides en què s'ha sentit molt a gust, recuperant bona part d'aquell joc que va impressionar i que li va portar a les semifinals del mà a mà. Encara que el favorit en les apostes és el campió de Vinalesa, no podrà descuidar-se gens ni miqueta. Esta competició és especial. Hem vist patir a Soro III davant de Nacho al qual va derrotar a Massamagrell per 60 a 45 i hem vist patir a De la Vega davant de Jesús Saiz guanyant per 60 a 50. Dos victòries molt ajustades per al que es preveia.

L'Individual d'Escala i Corda també té cita esta vesprada a Pedreguer on Francés mesurarà les seues forces davant d'Àlvaro, en un altre interessant enfrontament. I per a demà, tres duels d' interés. A Borriana, a les 11,45: Pere Roc contra Salva Palau. A la mateixa hora, a Xàbia, Genovés II contra Santi, i a la vesprada, a Bellreguard, Pere contra Pablo de Sella.