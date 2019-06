Partides decisives en El Corte Inglés de Galotxa

L'Ajuntament de Beniparrell va aconseguir el primer lloc en la categoria absoluta del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, després de guanyar la setmana passada al, fins aleshores, lider del grup, el Lanzadera Montserrat. Beniparrell s'enfrontarà en casa, en la que podria ser la partida de la jornada, davant l'actual campió del torneig, el Kiwa Quart, i que ara està lluitant per entrar en semifinals, fet que demostra el nivell de la present edició de la competició. Pero l'enfrontament entre Mobles Guillen Faura i Ovocity Marquesat també podria ser la partida de la jornada, ja que en aquesta figuren els dos equips empatats en la tercera posició. El guanyador de la mateixa haurà donat un gran pas per a classificar-se per a les semifinals, que enguany estan més cares que mai. Montserrat, situat un punt per darrere dels primers classificats, jugarà a Albuixech, formació que està lluitant per evitar el descens. L'Inmobiliaria Palanca Foios i l'Electrofassar Massalfassar adelantaren la seua partida al dimecres, i el 70 a 40 final permet a Foios creure en la salvació de la categoria, ja que ara supera a Albuixech en la taula. Tot i açò, qui encara depenen d'ells mateixos son els jugadors d'Albuixech. Pel que fa als juvenils, el Lanzadera Montserrat ocupa la primera posició de la categoria, tres punts per davant del Carraixet Tavernes Blanques i el Mobles Guillen Faura. Els liders visitaran aquesta setmana a l'Albuixech en un complicat desplaçament, ja que els de l'Horta juguen per entrar entre els quatre primers. Els de Tavernes s'enfrontaran al Foios, cuer del grup, mentre que el Faura jugarà en casa amb l'Ovocity Marquesat. Completarà la jornada el Beniparrell front el Quart-Algimia.