El raspall es cita en Beniparrell

El dilluns serà el torn a les jugadores de Bicorp i Beniparrell, que tornaran a enfrontar-se pel títol en la Lliga Bankia, màxima categoria del raspall femení. En les semifinals jugades per aquestes formacions deixaren fora a Borbotó i l'Alqueria d'Asnar. El Bicorp A, format per Victoria, Mar i Aida, va derrotar a la parella de l'Alqueria d'Asnar en les semifinals, aconseguint tornar a la final de la competició més important dins el mon del raspall femení. Tot i que les alacantines es defensaren tant en la partida d'anada com en la de tornada, les jugadores de Bicorp es classificaren per a la final. L'altra eliminatòria tenia com a protagonistes a Ana i Noelia de Beniparrell, per un costat, i a Anabel i Amparo de Borbotó, per l'altre. Les de l'Horta Sud guanyaren en el seu primer enfrontament, pero en la segona partida confirmaren el seu gran estat de forma, no deixant sumar cap joc a les seues rivals. La final tindrà lloc a les 19 hores del dissabte 15 de juny en el carrer de pilota "El Surdo" de Beniparrell. Però el primer acte de la final tindrà lloc el pròxim dilluns 10 de juny, quan es presente de manera oficial la final a les 11:30 hores en la seu central de Bankia en la ciutat de Valencia.

En primera masculina de la 36ª edició del Campionat Autonòmic de Raspall, trofeu Diputació de Valencia, Xeraco i La Vall lluitaran per la final que tindrà lloc a les 17:30 hores del 15 de juny en Beniparrell. En la primera eliminatòria s'enfrontaven la jove formació de La Vall amb Gavarda, i tant en la partida de l'anada com en la de tornada els del club d'Alcantera i Carcer s'emportaven la victoria, i aconseguiren classificar-se per a la seua primera final absoluta de l'Autonòmic. Xeraco i Bicorp s'enfrontaven en la segona semifinal, que es va decidir quasi en la primera partida, jugada en el trinquet de Xeraco, i on els de la Safor guanyaven amb contundencia. La tornada era favorable per als de Bicorp, que guanyaven 40 per 30, pero el pas a la final era per als actuals subcampions del torneig, Xeraco, que jugaran pel títol per sisena vegada consecutiva.

Però eixe cap de setmana es disputaran més finals, ja que fins un total de sis categories decidiran els seus campions. En la final de tercera masculina s'enfrontaran Gavarda B i Genoves. La Vall B i Bicorp C disputaran la de quarta B, mentre que en quarta C ho faran l'Alqueria d'Asnar C i Beniparrell I. També hi haurà una altra final femenina, corresponent a quarta categoria A, amb Sella i Bicorp F com a protagonistes. Totes aquestes finals es presentaran el pròxim dimecres 12 de juny, en la Casa de la Cultura de Beniparrell, a les 20:30 hores.