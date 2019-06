El Trofeu d'Estiu d'Escala i Corda reprén la competició

La sisena edició d'aquesta competició, que compta amb el suport de la Diputació de València, tornarà a jugar-se aquesta setmana, ja que la pasada va ser de descans al disputar-se les finals d'El Corte Inglés de Galotxa en trinquet. En primera categoria, fins ara s'ha disputat la partida entre l'Alfara del Patriarca A i l'Odontica Riba-roja A, favorable als de l'Horta per un ajustat resultat de 60 a 50, i que dona el liderat als jugadors del Patriarca, Pepet, Jose, Paco i Pablo. La pròxim jornada ens oferirà dues partides en la màxima categoria, per un costat, l'enfrontament entre l'Odontica Riba-roja A i la Pobla de Vallbona A, i per l'altre, la partida on els protagonistes seran el Meliana A i el Massamagrell A. Pel que fa a la divisió de plata els equips que defensaran aquesta setmana les seues primeres posicions en els grups de competició son el Trinquet de Torrent A i l'Onda A. L'Inmobiliaria Palanca Foios i la Pobla de Vallbona, en el grup 1, i el Manises B amb el Torrent C, en el grup 2, empaten al capdavant de les classificacions de tercera categoria. Ja en quarta A es el Maxim Domenech Alberic qui mana en solitari al grup 1, empatant Massalfassar B i Riba-roja D al grup 2. L'Electrica Vinalesa marxa al front del grup 1 de quarta B, sent el Guerrer de Moixent B i la Pobla de Vallbona F qui ho fan en l'altre grup de la categoria. Per últim, en la competició de juvenils, en la que figuren un total de huit equips participants, son el Massamagrell C i el Carraixet Tavernes Blanques qui ocupen la primera posició dels seus grups.