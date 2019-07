La selecció valenciana de pilota domina per complet l'Europeu de joves de Moita

La selecció valenciana ha sigut l'única que ha sumat una medalla en totes les categories i competicions possibles del Campionat Europeu de Moita. Els jugadors sub 15, sub 17 i sub 19 han sigut campions absoluts en categoria masculina i femenina. En total han sigut cuatre ors i set medalles d'argent.

Molt destacat l'or en la modalitat de llargues sub 19, or en one wall sub 19 i en la categoria sub 15, tant masculí com femení, sent la selecció amb més ors de les totes les participants. Sens dubte, el més destacat, a nivell esportiu, és la victòria èpica del combinat sub 19 masculí davant Bèlgica, en la final de llargues, per un contundent 6 per cap. Després molt assenyadales han sigut també les remuntades de les partides sub 15 en one wall, que demostren que els més joves venen xafant ben fort. Un fet que està començant a evidenciar que el treball dels clubs, escoles i la Federació de Pilota Valenciana no ha sigut una quimera.

El seleccionador d'aquestes categories, Vicent Molines, ha valorat molt positivament els resultats. «Tant per a mi com per a la meua col·laboradora, Ana Belén Giner, l'experiència ha sigut un èxit. Estem molt orgullosos del grup perquè els resultats demostren l'esforç i el treball que hi havia darrere, i per altra banda, ens sentim ben contents perquè a nivell humà són joves plens de valors que han ajudat a que el grup siga compacte i estiguera compenetrat». L'experiència per tots els jugadors ha sigut meravellosa aconseguint la victoria final. El president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán ha estat al costat dels esportistes, tècnics i familiars al llarg d'aquests dies per a donar suport i alenar les 9 jugadores i els 15 jugadors, en companyia del cos tècnic.