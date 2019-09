El trinquet de Pelayo acollirà un duel solidari

Amb el nom 'Festival Fundació José Luis López' ha nascut una partida singular i especial en la modalitat d'escala i corda que es jugarà el dissabte dia 21 de setembre a les 18.00 al trinquet Pelayo de València: Puchol II i Seve contra Moltó i Félix.

La singularitat ve donada per la presència de dues de les figures més rellevants de la modalitat del raspall, cas de Moltó i Seve, que canviaran per un dia de disciplina. La presència de Puchol II i Félix li atorga més importància a l'esdeveniment doncs no en va es tracta d'altres dos dels millors professionals de l'esport de la pilota valenciana, en el seu cas de la modalitat d'escala i corda. La partida es jugarà amb normalitat, a passar i passar, exceptuant el primer colp de cada rest. En esta ocasió no es ferirà i Puchol II i Moltó podran escollir la manera de traure entre dues possibilitats: tirant-se la pilota al rebot o botant-se-la.

A més de singular, la jornada organitzada des de la Fundació José Luis López i on col·labora la Fundació per la pilota també resulta especial pel seu caràcter solidari. De la recaptació obtinguda en la taquilla s'apartaran un total de 1.000 euros com a premi per a la parella vencedora i la resta dels diners es destinaran a l'associació Adelante África, una organització no governamental de cooperació al desenvolupament que dóna suport a projectes que principalment es porten a terme al país d'Uganda.

Les finalitats principals de l'associació Adelante África són treballar amb la població local per a protegir als xiquets més vulnerables, promoure i donar suport a l'educació en tots els seus nivells, recaptar fons per a projectes de desenvolupament relacionats amb l'agricultura, les infraestructures i altres projectes socials que contribuïsquen al desenvolupament econòmic de les unitats familiars així com cedir la gestió dels projectes al control local i impulsar la seua autosuficiència al més prompte possible.