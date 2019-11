J. Salvador i Álvaro tanquen la fase prèvia de la Caixa Popular com a líders

El trinquet Tio Pena de Massamagrell va abaixar ahir el teló de la fase prèvia de la Copa 2 Caixa Popular en la disciplina per dalt corda. A l'Horta Nord es van enfrontar José Salvador i Álvaro Gimeno, representants de l'equip de Vila-real, i el trio de l'Ajuntament de Murla amb Giner, Monrabal II i Pablo Salvador.

La victòria 60-40 es va quedar en mans d'una dupla que va mostrar una seguretat immensa sobre les lloses. El conjunt de Vila-real va continuar amb la línia seguida des que va debutar a la competició el passat 30 de setembre al trinquet de Borriana, quan guanyà a Ferrer, Héctor i Conillet per un contundent 60-25.

La partida d'ahir a Massamagrell va oferir bonics intercanvis per part dels cinc protagonistes, tots ells classificats prèviament per a semifinals. Dos estils diferents de joc, amb tècnica i pegada per a donar i vendre.

Després de l'enfrontament es van definir les semifinals així com els seus emplaçaments. Este dissabte es disputarà la primera al trinquet Pelayo de València. Allí jugaran els segons i tercers classificats, és a dir, Salva Palau i Carlos contra l'equip de Pablo de Sella, Bueno i Guillermo. La segona semifinal tindrà lloc el pròxim dimarts a Massamagrell i serà la reedició de la partida d'ahir, l'equip de José Salvador contra el de Giner. El títol es resoldrà el diumenge 24 de novembre al trinquet Eusebio de Sueca (11.30 hores).