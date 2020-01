Dues candidatures presentades

Les lligues professionals Bankia pràcticament acaben de començar, però ja hi ha equips que estan demostrant que poden ser ferms candidats a, almenys, arribar a la fase final. Dos d'ells serien els encapçalats per Pablo i Genovés II, que van guanyar ahir ratllant a gran nivell.

La competició de raspall va visitar el trinquet de la Llosa de Ranes on la formació d'Alzira de Pablo, Seve i Lorja solament va necessitar mitja hora per a superar a la representativa de Villanueva de Castellón amb Marrahí, Roberto i Gabi. El marcador va ser sabater: 30-0.

El marcador reflecteix amb fidelitat la diferència entre ambdós trios. El vencedor va estar molt bé, i ja està convertint-se en costum, i el derrotat mal. Amb la suma dels 2 punts, Pablo i els seus companys es situen líders en la classificació mentre que Marrahí és més cuer encara.

Pel que respecta a la Lliga d'escala i corda, l'equip de Murla de Genovés II, Santi i Bueno va guanyar per 60-40 al de Vila-real amb Puchol II, Tomàs II i Guillermo al trinquet de Pedreguer.

Els pilotaris de la faixa blava es van treballar la victòria a poc a poc, sent millors que els rivals línia per línia. Els dos equips queden igualats a 4 punts en la taula, però el de Genovés II té una partida menys perquè va descansar en la jornada inaugural. El lideratge està en els 6 punts de Pere Roc II, Javi i Carlos.

Hui a Xeraco i Benissa

Ambdues competicions tancaran hui la tercera jornada. La Lliga Bankia de raspall ho farà al trinquet de Xeraco on l'equip de Barxeta de Moltó, Raúl i Ibiza s'enfrontarà al d'Oliva amb Vercher, Sanchis i Javi López. Serà a les 11.30 hores en partida que es podrà veure en directe per À Punt.

Els dos trios no van jugar en la jornada anterior a causa del temporal mentre que en el debut van rendir a bon nivell. El conjunt liderat per Moltó va guanyar mentre que l'encapçalat per Vercher va perdre, però per la mínima (30-25) i per tant va sumar 1 punt.

La competició d'escala i corda posarà fi a la jornada al trinquet de Benissa on l'equip de Dénia de Soro III, Félix i Héctor jugarà contra el de Montserrat amb Marc, Jesús i Álvaro i Gimeno (17.30 hores).

Els dos equips no han estrenat encara el seu caseller de victòries. Al trio del campió individual l'està costant arrancar en la competició i encara no ha oferit la seua millor imatge. El de Marc sí que està jugant bé, tot i les derrotes, i en les dues partides va puntuar.