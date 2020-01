La Lliga de raspall torna a Guadassuar

El Nou Trinquet de Guadassuar serà l'escenari hui d'una de les dues partides ajornades a la segona data de la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València. A partir de les 17.00 hores, Barxeta, amb Moltó, Raúl i Ibiza, i Villanueva de Castellón, amb Marrahí, Roberto i Gabi, s'enfrontaran en un duel de necessitats.

Ambdós equips van caure a la darrera jornada i requereixen punts. El trio de Marrahí va actuar per davall de les seues possibilitats davant el líder, Alzira, tal com va reflectir el resultat de 0-30 al trinquet de Llosa de Ranes.

Per la seua banda el trio de Moltó va ser derrotat per Oliva (15-30) al trinquet de Xeraco. Barxeta no va poder tancar dos jocs quan tenia val a favor seu.

A la classificació, Barxeta marxa a la quarta posició amb dos punts, i Villanueva de Castellón és el cuer amb cap unitat al caseller. Ambdós conjunts tenen una partida menys. Cal recordar que a causa del mal oratge per la borrasca Glòria, la Fundació de Pilota Valenciana va decidir ajornar dues partides per seguretat.

Les lligues professionals seguiran en les dues modalitats el divendres 31. El Genovés acollirà el duel en raspall entre el conjunt local i Oliva, mentre que al trinquet Salvador Sagols de Vila-real jugarà Dénia contra Pedreguer a escala i corda.