Camins oposats per als líders de les lligues professionals

Benidorm, amb Javi de mitger, no ha perdut cap duel.

Benidorm, amb Javi de mitger, no ha perdut cap duel. funpival

Els líders de les lligues professionals van obtenir diferents resultats ahir a l'inici de la quinta jornada. Benidorm segueix invicte a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda, mentre que Alzira va sofrir la seua primera derrota a la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València.

Benidorm va véncer (60-35) davant Almussafes al trinquet de Vilamarxant. Pere Roc II, Javi i Carlos van patir a l'inici, ja que no veien bé la pilota, però van respondre com un equip per endur-se la victòria final. Cal recordar que ahir es reobria la 'catedral del Camp de Túria' després de set mesos de reformes.

Així, els benidormers sumen deu punts, mentre que De la Vega, Raúl i Monrabal II segueixen cuers sense cap unitat.

A la modalitat de raspall, Xeraco va guanyar (30-15) a Alzira al trinquet Eusebio de Sueca. Ian, Canari i Ricardet van deixar sense puntuar a Pablo, Seve i Lorja per primera volta a la Lliga.

Tot i la derrota, els alzirencs van disputar la partida, ja que van tindre al seu abast el 25-20 amb un val que van desaprofitar. Per la seua banda, Xeraco es va veure beneficiat d'una gran actuació de Ian des de la resta, en avançar-se 20-5. Ara ambdós equips mantenen la seua classificació. Alzira és líder amb vuit punts, i Xeraco, quart amb sis.



Pelayo i Oliva

La quinta jornada continua hui a ambdues modalitats a partir de les 18.00 hores. El trinquet d'Oliva acollirà el duel de raspall entre Barxeta i El Genovés. Pel que respecta a l'escala i corda, Pelayo serà l'escenari de l'encontre entre Pedreguer i Montserrat.