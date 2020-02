Oliva és el nou líder del raspall

La quinta jornada de les lligues professionals va tancar amb les victòries de Dénia, a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda, i Oliva, a la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València. El triomf dels de la Safor serveix perquè es fiquen al capdavant de la competició a la seua modalitat.

?Al matí, Xàbia va viure una partida dauera que va guanyar Oliva. Els de la Safor –Vercher, Sanchis i Javi López– van véncer (25-30) a Villanueva de Castellón –Marrahí, Roberto i Gabi gràcies al fet que començaren al dau. I és que aquell equip que va jugar des de la treta es va endur el joc. Així al llarg d'un enfrontament on Marrahí va ser el que més mal va fer des d'eixe costat.

?Amb esta victòria, Oliva puja al primer lloc de la classificació amb 9 punts, després de la derrota d'Alzira, líder fins esta jornada, el passat dissabte. Per la seua banda, Villanueva de Castellón va sumar un punt que no serveix per a deixar l'última posició, ja que suma quatre unitats.

A la vesprada va ser el torn de l'escala i corda al trinquet de Bellreguard, on Dénia –Soro III, Félix i Héctor– van guanyar a Murla –Genovés II, Santi– per 60-35. Cal destacar que és el primer triomf de Dénia al campionat, confirmant la seua millora, i ara es manté sext amb un total de tres punts. Per l'altre costat, els murlers també continuen a la mateixa posició, quarts, amb una unitat més que els deniers.

Jesús Saiz, campió Sub-23

Al trinquet de la Pobla de Vallbona, Jesús Saiz es va proclamar campió de l'Individual Sub-23 d'escala i corda en véncer a Carlos de Massalfassar per 60-40. El d'Alfara de Baronia va fer ús de la seua pegada amb l'esquerra per endur-se el trofeu que li atorga, com a premi, una plaça a la prèvia del pròxim Campionat Individual Bankia d'escala i corda.