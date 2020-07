A Bicorp, Càrcer i Beniparrell comença la Lliga Bankia d'elit de raspall femení

Ja fa unes setmanes que se sap que les competicions de pilota valenciana es tornarien a jugar en els mesos de juliol i agost, i com no podia ser menys una de les competicions més esperades és la de la Lliga Bankia de raspall d'elit femení 2020, la competició més important de la pilota femenina. Després de setmanes de reunions la competició s'ha adaptat i ens esperen sis setmanes molt intenses. En el grup A jugaran els equips de Beniparrell, Borbotó A, Alcàntera-Càrcer i Alqueria d'Asnar, mentre que en el grup B jugaran les formacions de Bicorp, Borbotó B i Moixent. En cadascun dels grups es disputaran un total de 6 jornades, en elles s'enfrontaran tots els equips de cada grup amb un format lliga d'anada i tornada entre el 4 i el 26 de juliol. A les semifinals es classifiquen els dos primers equips de cada grup, en una eliminatoria en la qual l'anada se celebrarà el 1-2 d'agost i la volta es jugarà el 8-9 d'agost, mentre que la final serà 6 d'agost i es retransmetrà en directe per À Punt.

Aquest mateix cap de setmana comença la competició, amb la disputa de la primera jornada en les localitats de Bicorp, Càrcer i Beniparrell. El primer enfrontament es disputarà aquest dissabte 4 de juliol a les 19 hores, el vigent campió de la competició Bicorp jugarà a la seva casa contra Borbotó B, per la seva part l'equip de Moixent descansarà en la que serà la primera jornada del grup B. El diumenge 5 de juliol serà el torn de les formacions del grup A, a les 11 hores en el trinquet de Càrcer jugarà l'equip local d'Alcàntera-Càrcer contra la formació de l'Alqueria d'Asnar, en la qual s'espera que sigui una partida molt equilibrada. Aquest mateix dia a les 19 hores, tancaran aquesta primera jornada de competició la partida entre Beniparrell i Borbotó A, l'equip local és un dels quals sempre sol estar en les fases finals d'aquesta competició, tot i que Borbotó segur que no li posa les coses fàcils en aquesta primera partida, ja que els agradaria començar amb bon peu.

Programa 1ª jornada

raspall femení

Dissabte 4 de juliol:

? Trinquet de Bicorp, 19 hores – CPV BICORP – CPV BORBOTÓ B

Diumenge 5 de juliol:

?Trinquet de Càrcer, 11 hores – CPV ALCÀNTERA-CÀRCER – CPV ALQUERIA D'ASNAR

?Carrer de Beniparrell, 19 hores