Benidorm segueix invicte a la represa lliguera

La XXIV Lliga Bankia d'escala i corda tornava al trinquet, concretament a Pelayo, amb tres partides que es van disputar a porta tancada i on Benidorm va demostrar la mateixa superioritat que tenia abans de l'aturada de la competició. Pere Roc II, Javi i Carlos van sumar un nou triomf al seu caseller i continuen invictes, a més de ser l'únic conjunt amb plaça assegurada a les semifinals. Un privilegi que s'havia guanyat ja fa més de cent dies, quan la Lliga va haver de parar per la crisi sanitària.

?El trio de Pere Roc II va véncer a l'equip de Pedreguer-MasyMas –Francés, Nacho i Pere– per 50-60 en una partida molt igualada. Cap equip va ser l'amo ni del dau ni de la treta. El marcador va aplegar a 50 iguals, i ací Benidorm va agafar l'avantatge final per xicotets detalls.

?Tot i la unitat sumada, Pedreguer va baixar al tercer lloc a causa del triomf de Vila-real –Puchol II, Tomàs II i Guillermo– davant Murla –Genovés II, Santi i Bueno– per 60-25. El trio de Puchol va aguantar els envits del conjunt alacantí als primers jocs però amb 35-25, tots els jocs van caure de la seua banda.

Montserrat consolida el 4t lloc

A la primera partida del dia, disputada al matí, Montserrat –Marc, Jesús i Álvaro Gimeno–va aconseguir la victòria contra Dénia –Soro III, Félix i Héctor– per 50-60. El trio de Marc va anar per davant al marcador la majoria del duel, encara que el conjunt de la Marina Alta va pressionar-li, inclòs quasi iguala a 55.

?La pròxima data serà a Dénia amb tres partides a porta tancada. A partir de les 16.30 hores, Almussafes –De la Vega, Salva i Monrabal II– jugarà contra Vila-real. A continuació serà el torn de Pedreguer-MasyMas contra el conjunt local, i després Murla davant Benidorm.