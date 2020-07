Marquesat, Quart i Montserrat s'avancen en El Corte Inglés de Galotxa

Les primeres partides de la màxima categoria, després de la tornada a l'activitat una vegada superades les restriccions sanitàries, varen tindre lloc el passat cap de setmana. L'enfrontament més interessant, en la qual els equips rivals tornaven a reviure la final de la passada temporada, es va jugar entre el Mobles Guillen Faura i l'Ovocity Marquesat A. El carrer de pilota de la localitat del Camp de Morvedre va ser el lloc on es retrobaren els protagonistes de la gran final del 2019. En aquesta ocasió els jugadors del Faura aconseguiren deixar el marcador en un disputat 55 a 70, el que deixa la porta oberta en la segona partida de la eliminatòria, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana en la canxa "Conrado Casanova" d'Alfarp. En la segona eliminatòria, que tenia a Kiwa Quart i a l'Inmobiliaria Palanca Foios com a protagonistes, deixava el marcador de la partida jugada en el carrer Valencia de Quart de les Valls en un 70 a 35 que dona opcions a la formació de l'Horta Nord. Per últim, el Lanzadera Montserrat va deixar en 15 a l'Ovocity Marquesat B en la partida jugada el dissabte passat en el carrer de pilota de Montserrat, amb la qual cosa deixa el quart de final prou encarrilat per als actuals campions de la Supercopa de Galotxa. Pel que fa als juvenils de primera categoria varen ser els joves integrants del Lanzadera Montserrat, que guanyaren a domicili al Marquesat, els que apunten a la següent ronda del campionat. Mentre que el Tavernes Blanques, que aconseguiren el pase a semifinals a costa de l'Ajuntament de Beniparrell, ja esperen en la següent fase.

La divisió de plata està ja en semifinals, en el cas del Fontaneria Bueno Meliana A va derrotar de manera clara, 25 a 70, i a domicili a l'Inmobiliaria Palanca Foios B, mentre que el Borbotó A va caure quasi per la mínima en el seu carrer davant el primer equip del CPV Massalfassar. Ja en tercera categoria les victòries de la primera ronda varen ser per Faura B, en casa 70 a 40 davant el Caixa Popular Godelleta A, i per a l'Electrica Vinalesa A, a domicili 60 a 70 davant el Borbotó B. Els que s'han situat per davant en quarta A han sigut el Pepe Gas Albalat Sorells i el Faura D, mentre que en quarta B ho han fet el Massalfassar, Petres i Electrica Vinalesa B.