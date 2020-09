De la Vega i Santi sumen dos punts al trinquet de Pelayo

La XIII Copa d´escala i corda Diputació de València – Caixa Popular va continuar ahir amb el triomf de De la Vega i Santi. La formació representativa d´Almussafes va sumar els dos primers punts a la competició copera en la partida de la seua estrena. Els de la Ribera Baixa van guanyar a Pere Roc II i Pere, conjunt de Benidorm, per 60-35 al trinquet de Pelayo. De la Vega i Santi van manar de l´electrònic, a excepció del primer tanteig. El mitger de Finestrat va ser el jugador més destacat en superar en el seu enfrontament individual a Pere, qui no va mantenir una regularitat segons avançava el duel. Tanmateix, el rest benidormer tampoc va oferir la seua millor versió i partir del 35-40, els de la Marina Baixa no van pujar cap tanteig més al marcador. Amb este resultat, De la Vega i Santi són els líders provisionals del grup B amb dues unitats, mentre que Pere Roc II i Pere es situen com els cuers a l´espera de l´última partida de la primera data copera. Cal recordar que al grup A, Soro III i Jesús són els primers classificats. El grup B acabarà de definir les seues posicions de la primera jornada, hui a Dénia. El trinquet El Rovellet de la localitat alacantina viurà a partir de les 11.30 hores el duel entre la formació local, representada per Giner i Félix, davant l´equip de Murla, amb Genovés II i Nacho. La capital de la Marina Alta serà l´escenari d´una batalla entre la sensació de l´estiu, Giner, contra la veterania de Genovés II. Este últim ha demostrat que està en forma, ja que recentment el rest va aconseguir el subcampionat al Trofeu Diputació de València de frontó, així com al Trofeu Diputació d´Alacant d´escala i corda. Precisament ací, Genovés II va caure davant Giner, qui també va sumar a les seues vitrines el Trofeu Generalitat Valenciana d´escala i corda contra Nacho. El mitger de Beniparrell també va aplegar al final del Trofeu Diputació de Castelló en este 2020. A més, cal no oblidar-se de Félix qui juga a casa i sempre és una garantia al mig. A partir de les 11.30 hores i amb la retransmissió en directe per À Punt, la VI Copa de raspall Diputació de València obrirà la primera jornada del grup B. El trinquet d´Ontinyent acolleix l´enfrontament entre el combinat local, compost per Ivan i Seve, davant Marrahí i Lorja, conjunt de Villanueva de Castellón. En este cas, Ivan actuarà com a titular per la lesió de Ximo. El de Castelló de Rugat va patir un tall a la mà que li va impedir participar en la primera data copera. Així mateix, la parella de la Ribera Alta tornen a competir junts després d´aplegar a la final del II Torneig Mancomunitats. Tanmateix, el grup B de la Copa de raspall tancarà hui a Bellreguard a les 18.30 hores. Ian i Brisca, representants d´Oliva, es batran a la parella de Xàbia, Punxa i Sanchis.