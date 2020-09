Marrahí i Ian peguen fort en la seua estrena a la Copa de raspall

La XIII Copa de raspall Diputació de València – Caixa Popular va tancar ahir la primera jornada. Primer va ser el torn per al triomf de Marrahí i Lorja. La parella de Villanueva de Castelló va véncer (25-15) a Ivan i Seve, equip d´Ontinyent que jugava ahir al seu trinquet. La treta de Marrahí, sis directes i una indirecta, va ser clau perquè els seus rivals no feren mal quan els de la Ribera Alta partien des del dau. A més d´esta arma, Lorja va ser letal al capdavant, jugant a l´ofensiva de forma intel·ligent amb la muralla i la careta, així com mostrant la seua rapidesa i bona col·locació a les lloses. Tanmateix, el mitger d´Alzira va saber defendre la muralla amb la seua esquerra quan Seve buscava tancar la pilota. El mitger del combinat ontinyentí va anar apagant-se per la força impresa per Marrahí, és a dir, va entrar en joc menys de l'habitual en ell i això ho va pagar la seua parella. Ivan, qui jugava a casa, va patir la seua inexperiència, encara que va convertir alguna treta, i Marrahí ho va explotar, sobretot buscant la careta. Amb 10 iguals a l´electrònic, els de la Ribera Alta van aprofitar la primera oportunitat amb val des del rest per trencar-li el dau a Ivan i Seve. Cal recordar que el rest d´Ontinyent va actuar a esta jornada en substitució del lesionat Ximo, amb un tall a la mà. Tanmateix, Bellreguard va donar per finalitzada la jornada amb el triomf sabater (25-0) de Ian i Brisca. La formació d´Oliva va véncer amb comoditat davant una parella que li va faltar espenta en els moments importants. Oliva és el líder del grup B en dos punts, els mateixos que Villanueva, mentre que Ontinyent es tercer amb una unitat. La segona jornada de la Copa de raspall seguirà hui a Villanueva de Castellón. A les 18.30 hores, Moltó i Josep, duo de Barxeta, es batran a Badenes i Tonet IV, formació del Genovés. Giner i Félix van clausurar la primera data de la Copa d´escala i corda Diputació de València – Caixa Popular amb la seua victòria (60-50) enfront de Genovés II i Nacho, equip de Murla. La parella de Dénia, que va actuar de local al trinquet El Rovellet, va aprofitar-se de la primera part de la partida. Genovés II va eixir gelat i els deniers van avançar-se amb quatre jocs (40-20). A partir d´ací, el joc es va equilibrar fins al 55-35, quan el rest de 38 anys va imposar el seu ritme per quasi capgirar el marcador en un partida amb moltes alternatives. Murla va sumar una unitat, mentre que Giner i Félix es col·loquen segons del grup B amb dos punts