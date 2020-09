La reactivació del segon escaló

A hores d´ara i fins que els recursos econòmics siguen més grans, els pilotaris professionals que gaudeixen d´una fitxa i per tant d´un sou garantit, en són solament vint-i-quatre entre les modalitats d´escala i corda i raspall. Encara que el col·lectiu de jugadors de pilota és bastant més nombrós. A ell també pertanyen aquells que es troben en el segon nivell, però que alternen constantment amb les primeres figures. I també els joves que ja han volat del niu de les escoles de tecnificació i aspiren a arribar a ser un Puchol II, un Moltó, un Genovés II o un Marrahí. Precisament els joves i els professionals sense fitxa han estat els més perjudicats per la pandèmia i sobretot pel confinament. Per a tots ells, els ingressos estan supeditats a les seues aparicions en el trinquet. Si no es juga, no es guanya diners.

A més a més, la falta d´oportunitats per a vestir de blanc podria generar desmotivació, sobretot en els que encara no han assaborit els èxits que pot atorgar la vaqueta i tal vegada algú podria quedar-se pel camí. I això no s´ho pot permetre l´esport propi dels valencians. Ha estat per tots ells que s´ha organitzat i ahir es va presentar a Pelayo una competició paral·lela a la Copa Diputació de València – Caixa Popular. La seua denominació és Copa 2 Cultura de l´Esforç – Caixa Popular per la implicació en la seua creació de la Fundación Trinidad Alfonso y l´esmentada entitat financera valenciana. També es jugarà a raspall i escala i corda i tindrà una durada de quasi tres mesos pel que fa a les fases regulars, més el termini de les semifinals i les finals. Durant este temps, els trenta-tres pilotaris que competiran en les dues disciplines tindran la remuneració assegurada de les partides i cobertura laboral. En la Copa 2 Comunitat de l´Esport – Caixa Popular d´escala i corda participaran nou equips que han estat distribuïts en dos grups: Grup A: Lostado i Bueno; Diego i Álvaro Gimeno; Vicente i Héctor; Pablo de Borriol i Salva; Mario i Monrabal II. Grup B: Jesús Sáiz i Hilari; Julio Palau i Carlos; Ferrer i Conillet; Pablo de Sella i Alandes. En la Copa 2 Comunitat de l´Esport – Caixa Popular de raspall s´han configurat sis equips que competiran en un únic grup: Iván i Ibiza; Rafa, Javi López i José; Pablo i Néstor; Momblanch, Murcianet i Nico; Jeffry, Raúl i Marc; Vicent i Ricardet. En cada modalitat hi haurà una fase regular, de trenta-dues partides en escala i corda i trenta en raspall, per a després passar a les semifinals i posteriorment acabar amb la final. El trinquet Pelayo acull hui la jornada inaugural en el joc per dalt corda mentre que el torneig a raspall també comença esta vesprada, però a Castelló de Rugat. En altre ordre de coses, la Copa Diputació de València – Caixa Popular d´escala i corda va encetar ahir la segona jornada al trinquet de Guadassuar on Giner i Félix es van imposar per 60-40 a Pablo de Sella i Santi.