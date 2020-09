El Dia de la Pilota continua amb distintes actes

Hui divendres a l´Alqueria del Basket i al Trinquet de Pelayo se celebraran una xarrada formativa i les Supercopes d´escala i corda respectivament. La vesprada comença a les instal·lacions del València Basquet amb una xarrada per als alumnes de Tecnificació a càrrec del mestre del raspall Waldo Vila, un acte conduït pel periodista Xavi Alberola. Mentrestant a la catedral de la pilota a les 18h s´enfrontaran Riba-roja i Algímia d´Alfara a la Supercopa Juvenil d´escala i corda i posteriorment la categoria sènior serà disputada per Alfara de la Baronia i Riba-roja. Ahir dijous jugaren els dos millors equips femenins la Supercopa de raspall en el carrer de Borbotó, incian els actes esportius. Dissabte al matí serà la gran gala anual de lliurament de les copes dels JECV 2019-20, també a l´Alqueria del Basket, on tots els guanyadors autonòmics de totes les modalitats i categories rebran els seus merescuts trofeus. A la vesprada a Borbotó serà el torn de la Supercopa de les modalitats a ratlles. Parcent i Sella jugaran per demostrar quin dels dos equips és el millor de l´any jugant-s´ho al joc de perxa. Diumenge serà el torn de la galotxa, també al centre municipal de pilota valenciana de Borbotó. A les 9:30h arrancarà la Supercopa Juvenil amb Montserrat i Marquesat, a la màxima categoria Faura i Montserrat seran els contendents a alçar la Supercopa mentre que a la final femenina les amfitriones de Borbotó s´ho jugaran front Algímia d´Alfara. Mentrestant i des de les 9 del matí al carrer Arquebisbe Mayoral del Cap i Casal els més menuts de les competicions de la Junta Central Fallera celebraran la festa de la pilota amb una competició de raspall. Dilluns i dimarts al carrer de la pilota de Borbotó es faran tallers per a les escoles municipals de la ciutat per a primària i secundària. El final de festa serà dimecres a la vesprada al trinquet de Pelayo amb les finals de l´individual de raspall adaptat.