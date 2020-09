Segona jornada de l’Autonòmic de Frontó Individual en joc

En la jornada inaugural del torneig en la primera categoria l´actual campió del torneig, Alejandro del club d´el Puig va guanyar a Adrian del CPV Massamagrell. Mentre que l´altra partida del grup va ser per a Roberto de Beniparrell qui guanyava a Vicent de Moncofa, que no va poder jugar en plenitut de facultats. En l´altre grup va ser Pasqual de la Pobla, subcampió de la passada temporada, que es va endur els tres punts en joc davant Alex de Vinalesa. L´altre enfrontament es va resoldre de manera favorable a Adrian de Quart de Poblet, que guanyava a Enrique de Museros. Aquesta setmana les partides del primer grup tindran com a protagonistes a Alejandro i Vicent, per un costat, i a Adrian i Roberto, per l´altre. La primera partida es jugarà en el frontó del poliesportiu d´El Puig, mentre que la segona es jugarà en el frontó de Xest, seu habitual de Adrian. Pel que fa al grup segon Pasqual de la Pobla jugarà de nou en casa davant Enrique de Museros, sent Alex i Adrian els protagonistes de la segona partida. En la primera jugaran Julio, Enrique, Peluco, Isaac, Voro, Juanjo, Boni y Rubén.