Puchol ja exerceix de rei de copes

Puchol II i Guillermo no van jugar segons les seues possibilitats en la primera partida de la Copa Diputació de València - Caixa Popular i encara així van puntuar en la derrota. Això demostra el potencial de l'equip. Ahir, en la conclusió de la segona jornada, van deixar en 30 a José Salvador i Javi al trinquet de Borriana.

Puchol II ja està en versió rei de copes, com així diuen els cinc títols aconseguits en les dotze edicions completades. I en versió campió de Lliga, perquè continua sent tan determinant com ho va ser en la consecució de l'altra gran competició professional per equips.

Però en esdeveniments per parelles com la Copa, cal que la parella de ball acompanye. Doncs Guillermo ja està seguint el ritme que marca l'escaleter de Vinalesa. Ahir, el pilotari del Puig va ser una màquina de fer quinzes. Tot el contrari que Javi, que va estar lluny del seu nivell; d'ací el folgat desenllaç de la partida.

També ahir, però al trinquet de Pedreguer, Pere Roc II i Pere van estrenar el seu caseller de victòries davant Genovés II i Nacho, que van tornar a caure i a sumar per segona vegada perquè el duel es va resoldre per 60-50.

Els vencedors es van mostrar contundents i amb el punt de mira afinat, sobretot Pere, que va ser profeta en sa casa. Genoves II i Nacho també van jugar a pilota i per moments es va imposar la sensació a l'escala que la victòria podia ser per a ells. Però van tindre llacunes, parèntesis en el seu rendiment que van decantar la balança de l'altre costat.

En la modalitat de raspall, Ian i Brisca van guanyar per 25-15 a Marrahí i Lorja al trinquet de la Llosa de Ranes. En esta partida va imperar el joc del dau, dinàmica que Ian i Brisca van trencar quan l'electrònica reflectia 10-5 a favor seu. Després va tornar a sumar la parella que va traure