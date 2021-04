Setmana fantàstica per a les lligues

Les lligues professionals encaren la recta final en el que és la primera gran competició de la temporada. La fase regular ja va quedar arrere el passat mes de març i ara, els pilotaris classificats afronten el mes d’abril amb la il·lusió d’arribar a la partida on es decideix el títol. Per aconseguir este objectiu, el primer pas és superar unes semifinals que viuran un protagonisme diferent el pròxim cap de setmana. La XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall iniciarà les eliminatòries, mentre que la XXX Lliga Bankia d’escala i corda coneixerà els equips finalistes en una setmana fantàstica per la pilota professional.

Això es deu al fet que el passat cap de setmana ja es van celebrar l’anada de les ‘semis’ lligueres en la modalitat per dalt de la corda. Tenint en compte que es necessiten dues victòries per classificar-se per a la final, Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) i Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) parteixen com a favorits per alçar el trofeu. No obstant això, La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari) i Dénia (Jose Salvador, Félix i Bueno) guarden esperances per a la tornada, ja que si guanyen, una pròrroga al millor de tres jocs decidirà al futur finalista.

Una situació que difereix amb la modalitat de la raspada. En este cas, les eliminatòries corresponen a la partida d’anada. El Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose) s’enfrontarà amb Xàbia (Ian, Seve i Néstor) el pròxim dissabte al trinquet xabienc. Es tracta d’un duel entre el trio en major rendiment a la fase regular i a la fi, líders, i els quarts classificats. L’altra semifinal serà entre les formacions de Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet) i de Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet), més igualada en la ronda prèvia perquè ambdós conjunts van finalitzar en el segon i tercer lloc respectivament.