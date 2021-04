Cara a cara dels vigents campions

Quan un equip es proclama campió de la Lliga és difícil que tornen a coincidir en l’any posterior. Això provoca que la defensa de la corona es repartisca entre els diferents trios participants de la competició. Un fet que resulta curiós, sobretot quan els vigents guardonats s’enfronten entre ells en la lluita pel títol. Una situació que es reviurà el pròxim dissabte amb Néstor i Tonet IV. Amb Punxa, estos dos pilotaris van escriure el seu nom al quadre d’honor de la Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall del 2020 com a membres de l’equip del Genovés, i en la trenta-vuitena i actual edició, Néstor vesteix l’equipació de Xàbia acompanyat de Ian i Seve, mentre que Tonet IV continua representant al seu poble, amb Vicent i Jose al costat.

«Algú dels dos repetirà final», bromeja Néstor. «És una cosa que m’alegra. Va ser un gran campionat per als dos i vam acabar amb molt bona relació. Parlem prou i el que aplegue a la final, que la guanye», relata el de Pego.

«Tinc respecte a Tonet IV. És el jugador del moment, inclòs de moltes temporades. La seua actitud és encomiable», destaca el punter del trio xabienc. El Genovés va finalitzar la fase regular al capdavant del tauler amb només una partida perduda, encara que Néstor creu que per guanyar-los «caldrà evitar-lo i que juguen més els seus companys. Són novells i tal volta poden acusar la pressió. Són semifinals i aporten nerviosisme a la partida».

Per la seua banda, Xàbia va tancar les places classificatòries amb un balanç de cinc victòries i cinc derrotes. Això no obstant, Néstor es mostra il•lusionat perquè «tornem a començar de zero. Les ‘semis’ són una nova fase, el que ha passat ja no val de res».

Una situació semblant va ocórrer a la passada edició. «L’equip de Pablo, Seve i Lorja ens van superar a la fase regular i en la final van caure. Seve també guarda eixa imatge», detalla l’alacantí. I és que els tres membres dels de la Marina Alta saben el que és alçar una Lliga. «Hem tingut alts i baixos, però en esta competició eixes a menjar-te el món», manifesta el pegolí.

Així mateix, Néstor reconeix que no van desenvolupar el seu millor joc a la fase regular, però ara, a l’hora de la veritat, «vaig a veure a uns companys diferents. En este tipus de partides, Seve trau una motivació extra a l’habitual en ell. A Ian el veig en fam. És un motor i si es mou, ens fa menejar a la resta».

És per això que el vigent campió lliguer espera que l’equip tinga «la mateixa actitud que a l’última partida lliguera» on van véncer a Oliva per 30 per cap, i no la de la derrota a Ontinyent, 30-5 contra El Genovés, on «s’ensorrem. Hem d’eixir en el pensament de què guanyarem. Si ens fan un joc, no poden tornar les bruixes», conclou Néstor.