La Lliga Bankia es juga a El Verger, l’Alqueria d’Asnar, Beniparrell i Bellreguard

Durant aquest dissabte 10 d’abril i el diumenge 11 d’abril, es disputarà la que serà la quarta jornada de la XV Lliga Bankia d’Elit de Raspall Femenina, en la qual es disputaran 4 partides molt interessants en les localitats de El Verger, l’Alqueria d’Asnar, Beniparrell i Bellreguard.

El dissabte 10, es disputaran dues partides i les dues a partir de les 18 hores de la vesprada. La primera d’elles es jugarà al carrer de pilota de El Verger, on s’enfrontaran l’equip local de Beniarbeig-El Verger amb Aida, Fanny i Maria, i la formació de Meliana amb Aina, Eva i Carmen. L’equip local buscarà la seua tercera victòria consecutiva que li permeta agarrar-se a les posicions més altes de la taula, mentre que les xiques visitants intentaran aconseguir els seus primers punts de la competició. L’altra partida, es disputarà en el trinquet de l’Alqueria d’Asnar, on les jugadores locals Erika i Myriam, jugaran contra l’equip de Tavernes Blanques format per Marta, Luisa i Paula. Aquest enfrontament parteix com a favorit l’equip local, ja que porta dues victòries en les tres primeres jornades, mentre que les jugadores visitants encara no han aconseguit estrenar la seua puntuació en la classificació.

El diumenge 11 serà el torn de les altres dues partides de la quarta jornada. La primera d’elles es disputarà a les 17 hores en el trinquet de Bellreguard, on s’enfrontaran la formació de Bicorp amb Victoria i Mar, i l’equip de Borbotó A format per Irene, Anabel i Amparo. Aquesta partida es presenta com la més interessant de la jornada, ja que enfronta al primer classificat contra el cinqué, separats per tan sols 3 punts, a més aquesta partida es disputa en el trinquet de Bellreguard perquè puga ser retransmesa en directe per la plataforma Proximiatv. Finalment, es tancarà la jornada al carrer de Beniparrell, escenari on les jugadores locals Ana i Noelia, jugaran contra l’equip de Borbotó B format per Mireia i Adriana, a partir de les 18 hores. D’una banda, l’equip local encara no coneix la derrota en la competició, ja que porta ple de victòries, 3 de 3 que li situen en el més alt de la taula, d’altra banda, la situació de l’equip visitant és molt diferent, ja que encara no han aconseguit la primera victòria en el que portem que competició.