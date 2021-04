No hi ha altre camí. Guanyar o guanyar per classificar-se a la final de la XXX Lliga Bankia d’escala i corda. Arriba la primera partida de tornada de les ‘semis’, on l’equip de Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) partirà amb avantatge sobre el de Dénia (Jose Salvador, Félix i Bueno). Un duel que es disputarà al trinquet de Xàbia a les 16.30 hores. Giner i companyia van adjudicar-se l’anada de les eliminatòries per 60-45. Això situa als pedreguers per davant, ja que per a optar a lluitar pel títol es necessiten dues victòries a les semifinals. En el cas que la formació deniera resultara la vencedora, independentment del resultat, hi hauria una pròrroga al millor de tres jocs.

També a Xàbia tindrà lloc l’estrena de les semifinals de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. El Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose), s’enfrontarà amb el trio que va tancar les places d’accés a les eliminatòries, Xàbia (Ian, Seve i Néstor) a partir de les 18.30 hores. Els de la Costera van classificar-se amb una derrota, mentre que els alacantins tenen cinc triomfs i cinc perduts.

Preocupació per les mesures

La Fundació per la Pilota Valenciana, entitat gestora del món professional, va mostrar-se ahir preocupada davant la falta de mesures que permeta celebrar les partides amb les portes obertes. A través d’un comunicat, l’ens pilotari va manifestar «la voluntat que el públic torne a poder gaudir de les partides des dels trinquets, com més prompte millor. Esperem que es tinga en consideració la singularitat de la pilota valenciana dins de la societat per a pròximes revisions de les mesures restrictives».

La reivindicació de la Fundació radica en el fet que la mesura de prohibir l’accés dels aficionats als trinquets va publicar-se al DOGV del passat dia 12 de març, i en l’última publicació, ahir dia 9 d’abril, el document assenyala que «la situació epidemiològica actual es troba en un nivell de risc baix». Davant esta tessitura, l’ens gestor considera que el manteniment d’esta restricció complica la situació de la pilota d’elit, ja de per si agreujat «per les conseqüències econòmiques de la pandèmia».