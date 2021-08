Iván, Tonet IV i Raúl van ser ahir una mena de Don Lockwood en ‘Cantant sota la pluja’ per a proclamar-se campions del I Trofeu de Castelló de raspall. La final va ser interrompuda per l’aigua que va caure al trinquet de la Ribera Alta, però això no va impedir la seua finalització quan el lluminós va dictar sentència amb 30 per 20 davant Vercher, Brisca i Néstor.

La pluja va aparéixer després que Vercher sumara el tanteig inicial des del dau. Una vegada la partida va reprendre, la dinàmica va seguir la del començament, jocs ràpids per les potents tretes dels rests. Amb iguals a 10, Tonet IV va erigir-se en el protagonista amb quatre quinzes des del rest per a fer un val i net i desequilibrar el marcador. A excepció d’este, la resta de tantejos es tancaren des del dau, encara que després de la igualada, els jocs van estar més competits.

Així mateixl el vigent campió del Trofeu Diputació de Castelló seguirà defensant la seua corona. Marc continua endavant al costat del seu company Salva i s’enfrontarà a les semifinals amb Pere Roc II i Álvaro Gimeno, el pròxim dia 23 d’agost al trinquet de Borriana. Això és gràcies al triomf que la parella del de Montserrat va obtenir ahir al trinquet Tio Pena de Massamagrell. Marc i Salva van superar a Soro III i Javi amb un resultat de 60 per 40.

Frontó a Xeresa

Per altre costat, Xeresa és la pròxima parada del XVI Trofeu Diputació de València de frontó. De la Vega i Adrián de Quart es mesuraran hui (19.00 hores) amb Puchol II i Bueno. Serà un duel clau de cara a la classificació final. La parella que guanye es desenganxarà de l’altra, ja que ambdós binomis estan igualats amb dues unitats. Només un coeficient de tantejos fa que el dúo de De la Vega marxe per davant, segon al tauler. A més, l’equip que aconseguisca els dos punts també igualarà amb José Salvador i Álex de Paterna, líders en solitari amb quatre unitats.