Doble duel entre Gavarda i Bicorp en la 6ª jornada de l’Autonòmic de raspall

El líder del grup A, el Gavarda A visita el carrer Bicorp on s’enfrontarà a Ecomuseo Bicorp B mentre que el líder del grup B, Coop El Progeso Bicorp A, farà el camí invers i jugarà contra Gavarda B al municipi de la Ribera Alta.

La sisena jornada de la 41 Lliga Autonòmica de raspall Trofeu Diputació de València es disputarà aquest cap de setmana. Comença la segona part de la fase regular, la part decisiva on es decidiran els semifinalistes d’aquesta edició de la Lliga Autonòmica.

Al grup A, a banda de la partida del líder, Gavarda A contra Bicorp B el diumenge, es jugarà a Alzira la partida entre el Cepsa Alzira A i El Genovés A, el diumenge a les 19 hores. El mateix diumenge, a les 17 hores, se celebrarà al Trinquet de Moixent, el duel entre Les Alcusses Moixent A i el CPV Piles.

Quant al grup B, s’obrirà la jornada el dissabte a les 18 hores amb una partida al trinquet de Xeraco entre l’equip local, segon classificat del grup, i el CPV Favara A. El Quatretonda A – Castelloner A tindrà lloc el diumenge a les 17:30 mentre que la partida entre el líder, el Bicorp A, i el cuer, el Gavarda B es disputarà al municipi de la Vall d’Albaida a la mateixa hora.

Raspall Femení Beniparrell A, nou líder del grup B en l’Autonòmic

La setena jornada del Campionat Autonòmic de raspall femení ja ha començat perquè s’ha avançat una partida aquesta jornada per la celebració del Campionat d’Europa de Pilota a Mà a Freixa da Espada à Cinta (Portugal).

La partida avançada, disputada per Les Alcusses Moixent A i Borbotó A es va celebrar a Moixent amb victòria per als locals, que s’afermen en el liderat de la competició en el grup A. Per la seua banda, el conjunt de l’Horta Nord aconsegueix un valuós punt davant el líder i se situa tercer a només dos punts del segon, La Vall F.

L’equip de la Ribera Alta jugarà aquesta jornada dissabte a les 11 hores fora de casa davant el CPV Tavernes Blanques A, equip cuer que només compta amb un punt després de disputar la partida ajornada de la segona jornada on va perdre davant l’Ajuntament de Beniparrell B (35-40). A més a més, l’enfrontament entre el Justo Ballester Meliana A i l’Ajuntament de Beniparrell B completarà les partides del grup A en la setena jornada.

Al grup B, durant aquesta setmana s’ha disputat altra partida ajornada pel tràgic incendi de Campanar. L’Ajuntament de Beniparrell A ha agafat la davantera de la classificació al vèncer al CPV Baix Girona A (40-20). En aquesta jornada, l’equip de l’Horta Sud s’amidarà al Justo Ballester Meliana B el dissabte a les 12:15h mentre que el conjunt de la Marina Alta s’enfronta fora de casa al Xúquer de Sueca RA el dissabte a les 11 hores. Completa la jornada al grup B la partida entre el CPV Borbotó B i Les Alcusses Moixent B el diumenge a les 10:30 hores.