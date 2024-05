Montserrat es col·loca líder de l’Autonòmic de galotxa El Corte Inglés

La huitena jornada del Campionat Autonòmic de galotxa carrer Trofeu El Corte Inglés va deixar canvis en la classificació general de la máxima categoria. Superat ja l’equador de la fase regular de la competició, arribem a les jornades decisives per a conèixer els semifinalistes.

Els quatre equips locals van véncer. Montserrat va guanyar 70 per cap al CPV Albuixech i se situa líder, superant a l’Ovocity Marquesat, que va caure davant Kiwa Quart A amb idèntic resultat. Amb aquest marcador, Quart A empata a punts amb Montserrat però se col·loca segon.

A més a més, Foios A va vèncer 70 per cap al Caixa Popular Godelleta A i l’avança en la classificació. En la partida més disputada de la jornada, Faura A i Quart B es va repartir els punts amb victòria per als faurers amb un ajustat 70 per 60.

En la següent jornada, que tindrà lloc aquest cap de setmana, se celebraran els encreuaments entre Marquesat A i Foios A, entre Quart B i Quart A, entre Albuixech A i Faura A i entre Godelleta A Montserrat A.

Carlos, rest del CPV Quart Valls. / FEDPIVAL

Modalitat en Trinquet

La Baronia i Trinquet de Torrent B sumen la primera victòria a l’Autonòmic de galotxa trinquet, mentre que Massalfassar A i Massamagrell A segueixen líders de cada un dels grups.

Al grup A, el Traverauto Riba-roja va vèncer el líder, Massalfassar per un ajustat 70 per 60 i deixen el grup en un puny. Els riba-rogers se col·loquen tercers amb cinc punts, els mateixos amb què conta Trinquet de Torrent A, que va perdre davant el CPV La Baronia, que suma la seua primera victòria per un marcador de 70 per 60 i tanca la taula classificatòria amb 2 punts.

Quant al grup B, Trinquet de Torrent B es va fer amb el seu primer triomf en vèncer 70 per 50 al CPV Guadassuar A. Repartiment de punts entre els dos equips, que marxen segon i tercer, respectivament. El primer continua sent Camisolar Massamagrell A, que va descansar aquesta jornada.

La pròxima jornada, que se celebra aquest cap de setmana, comptarà amb els enfrontaments entre Electrofassar Massalfassar A-Trinquet Torrent A i entre Traverauto Riba-roja A i el CPV La Baronia A, al grup A, i entre el CPV Guadassuar A i el Camisolar Massamagrell A, al grup B.