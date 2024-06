Les lligues de llargues i palma, a punt de conèixer els seus finalistes

La 40 edició de la Lliga de Llargues està arribant a la seua fi amb les partides decisives. El passat cap de setmana es va disputar l’anada de les semifinals en totes les categories.

En Primera categoria, Benidorm va vèncer a CPV Sella per un clar 2 per 10. Van jugar al carrer dels benidormers per obres en la Plaça Major de Sella i jugaran també la tornada al carrer Jose Pérez Devesa demà dissabte a les 16 hores. En l’altra semifinal, celebrada el cap de setmana, Top Recambios Castells va superar 8 per 10 a Parcent i se jugaran el bitllet per a la final en el carrer Major de Castell de Castells.

En Segona categoria, el CPV Vall de Laguar va superar el CPV El Campello per un clar 10-4. Idèntic resultat que el que ha tret el CPV La Rectoria A però fora de casa. L’equip de la Marina Alta va guanyar el CPV Agost A per un tanteig de 4-10. La partida decisiva per conèixer els finalistes, serà aquest cap de setmana.

En Tercera categoria, el CPV Campanar va perdre a casa 5 per 10 davant el CPV La Vilajoiosa. En l’altra semifinal, el CPV La Rectoria B va aconseguir el triomf per un ajustat 8 per 10 al CPV Tibi. La tornada de les partides tindrà lloc aquest cap de setmana.

En categoria juvenil, el JVRC El Nel de Murla va guanyar 8 per 6 el CPV Vall de Laguar mentre que en l’altra semifinal, el CPV Orba va sumar la victòria contra el CPV Relleu per un marcador de 4 per 8. La tornada de les semifinals se disputarà també el pròxim cap de setmana.

Palma

A l’anada de les semifinals de la 32 Lliga de Palma, Benidorm va fer valdre la seua condició de favorit i va superar fora de casa el JVRC El Nel de Murla per un clar 3 per 10. Jugaran al carrer Jose Pérez Devesa de Benidorm la tornada a partir del diumenge a les 11 hores.

Unes hores més tard, des de les 18 hores, a Vall de Laguar jugaran la tornada de les semifinals l’equip de Laguar A i el CPV Tibi. Els tibers, que serán els amfitrions de les finals, van superar amb solvència al seu carrer als de la Marina Alta (10-3).

En Segona categoria es van repetir els mateixos resultats a les dos partides de semifinals. En la primera semifinal, entre el CPV Poble Nou i el CPV La Rectoria, els visitants van superar 3 per 10 els locals. En la segona semifinal, el marcador va ser el mateix amb victòria per al CPV Tibi davant el CPV Benimagrell.

Ja en Tercera, també es van repetir els tantejos entre les semifinals. Ambdós partides van concloure 7 per 10 en favor del CPV Xàbia i del CPV Benimantell. Els xabiencs van vèncer el CPV Benifallim mentre que els benimantelluts van superar el CPV Polop al carrer dels de la Marina Baixa.

JECV a Ondara, Xaló i Laguar

Els Jocs Esportius de Llargues de la Comunitat Valenciana arriben a les jornades definitives. Les 20 millors escoles classificades per a semifinals competirán aquest cap des semana a Ondara, Xaló i Laguar. Les finals autonòmiques seran el dia 22 en sessió de matí i vesprada a Ondara.