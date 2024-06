Marc i Giner, davant la seua gran oportunitat

Ahir es va presentar la final del 39é Campionat Individual d'escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana en la seu de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport. Marc Gimeno i Marc Giner buscaran alçar-se amb el títol de campió el pròxim 30 de juny a les 11:15h en el trinquet de Pelayo. La gran final podrà veure's en directe a través de la retransmissió d'À Punt Mèdia.

L'acte va comptar amb la presència del vicepresident i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; l'adjunt a presidència i vicepresidència de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López; l'alcalde de Montserrat, Sergio Vilar; així com Salva Palau i Pere Roc II, que barallaran el dissabte 22 de juny pel tercer i quart lloc a Pedreguer; i els dos finalistes de Pelayo, Marc Gimeno i Marc Giner.

El número u busca un nou hereu després de la lesió que va deixar sense opcions a Puchol II d'intentar revalidar-lo. Els dos candidats a ocupar eixe lloc arriben amb un nivell excel·lent i amb diversos trofeus als seus braços que legitimen el seu postulat. Marc ja va estar prop de sumar este títol al seu palmarés en 2022, mentres que per a Giner serà la seua primera final de l'Individual.

Respecte a les molèsties que arrossega, Marc va explicar: "dins del diagnòstic, crec que si arribaré. Demà tinc una segona revisió per a veure l'evolució. M'han dit que faça repòs i esta setmana serà suau, dins del que són els entrenaments. A partir de la setmana que ve veuré que sensacions tinc per a arribar en millor o pitjor forma, però el meu optimisme és arribar i dins del que puga estar el millor preparat per a Pelayo”.

Marc de Montserrat i Giner de Murla tenen l'opció de fer se amb el seu primer títol del mà a mà. / FEDPIVAL

El de Montserrat recorda la final de l'IX Individual sub-23 escala i corda en 2016 amb bon sabor de boca, on ja es va imposar al seu rival. Encara que no li fa falta mirar tan arrere, després del seu retorn de la lesió, ha anat recuperant el seu nivell i en este campionat s'ha imposat en la fase de grups a Carlos ‘El Puma’ i De la Vega, a més de superar a Salva Palau en semifinals.

En eixe mateix grup estava Giner, que va ser l'únic capaç de guanyar-li per 60- 45. “Era una partida un poc parany per a Marc, jo ja venia jugant alguna partida prèvia i arribava amb més rodatge. Vaig estar provant coses per a veure com jugar-li i ara veurem ara si la contraresta, però jo crec que aquella partida no servirà de precedent per a la final”, assenyalà Giner.

El de Murla va començar la seua marxa en l'Individual en la ronda d'octaus derrotant a Alejandro i vencent als seus tres rivals de la fase de quarts. La seua victòria en semifinals davant Pere Roc II li va confirmar la presència en semifinals. “Per a mi és una cosa molt especial, des del principi del campionat, quasi des de la Lliga, molta gent em demanava que arribara a la final. Ara ho afronte amb moltes ganes i sense cap responsabilitat. Tenia eixa responsabilitat d'arribar fins ací, però ara més alliberat perquè en una partida pot passar qualsevol cosa”

Per part seua, el vicepresident de la Generalitat, Vicente Barrera, va destacar el suport a la pilota des de la Generalitat i en concret des de la Conselleria de Cultura i Esport. “Fem una aposta per qualsevol esport sense cap distinció, però és cert que la pilota té un espai particular perquè crec que la no sols l'esport, també és cultura, és tradició, són arrels i valencianía”. A més, va agrair el gest d'esportivitat en el canvi de dates per les molèsties de Marc. “Ha sigut un gest molt bonic, permetre que es retarde esta final perquè un dels participants tinga temps a recuperar-se, és un exemple d'esportivitat i és un gest que ens enorgullix com a amants de l'esport i com a valencians”.

La final de l'Individual d'escala i corda es disputarà el diumenge 30 de juny al trinquet Pelayo. / FEDPIVAL

Finalment, Pedro López, va agrair a les institucions, patrocinadors i al públic per secundar “amb una massiva assistència en els trinquets” el nou model de gestió de la pilota. I va remarcar el nivell dels dos finalistes. “Per a la gran final comptem amb dos jugadors que, malgrat la seua enorme qualitat, no han tingut oportunitat d'alçar el títol encara, per la qual cosa tindrem un campió inèdit. Marc de Montserrat i Giner de Murla, dos municipis que respiren pilota i que són el bressol de grans jugadors. Marc sap el que és jugar una gran final, per a Giner la seua primera oportunitat. Tots dos han fet front a una competició molt igualada i esperem que tots dos arriben al cent per cent per a eixa gran final de Pelayo”.