Salva Palau torna a superar a Pere Roc al Diputació de Castelló

Salva Palau continua sent el malson de Pere Roc II. El jugador d'Alginet, que es va imposar al benidormer tant en la lligueta de quarts de final com en la partida pel tercer lloc de l'Individual, va eliminar ahir de la Copa Diputació de Castelló d'escala i corda, en companyia d'Álvaro Gimeno i Víctor Bueno, a la formació de Pere Roc, Pere i Guillem Palau, per 60-50.

El trinquet de Xilxes va acollir un duel d'altura. / ED

El trinquet 'Álvaro Navarro' de Xilxes va acollir aquesta segona eliminatòria, després de l'estrena del passat diumenge a Onda, on Diego, Hilari i Carlos superaren a Mario, Jesús i Monrabal II (60-25).

La partida hagué d'estar parada al poc d'arrancar durant uns minuts per un colp al peu patit per Pere. Amb la represa, el duel continuà molt igualat i els dos equips lluiren les forces molt anivellades.

Salva Palau, Álvaro Gimeno i Bueno, segon equip classificat per a les semifinals. / FEDPIVAL

Amb dos rest -esquerrans- de primer nivell, ben acompanyats pels seus escuders, els assitents pogueren gaudir d'una gran partida i que no es va resoldre fins el final, ja que les dos formacions aplegaren igualades a 40.

Els blaus arribaren més sencers al tram decisiu i tancaren l'eliminatòria al seu favor amb un resultat de 50-60. Ara, les dos formacions guanyadores esperen rivals, que eixiran, respectivament, de les partides de divendres a Vila-real i dissabte a Borriol.

Primera semifinal de raspall

La primera semifinal de la Copa Diputació de Castelló de raspall femení va resultar d'allò més entretinguda. En un duel molt igualat i amb quatre jugadores molt competitives, la parella formada per Aida i Myriam s'imposà a Ana i Anabel per 25-20.

Aida i Myriam, finalistes en la modalitat de raspall. / FEDPIVAL

La reballada va resultar decisiva en un duel que arrancà molt equilibrat i amb les blaves, Aida i Myriam, al dau. La jugadora de Moixent va demostrar estar plenamente recuperada de la lesió que li va impedir participar en la Lliga i va ser un factor clau perquè el seu equip es mantinguera en partida quan les roges trencaren la seua treta.

Amb Ana i Anabel per davant, la semifinal continuà molt renyida i les blaves capgiraren el marcador. La seua resolució de l'enfrontament, amb una gra actuació de les quatre pilotàries, s'encaminà al joc definitiu després que, amb 15-20 i val en contra, el duo roig establira el 20 iguals. Aida i Myriam, novamet a la treta, aconseguir embutxacar-se el triomf i el bitllet per a la final del dia 6 al trinquet de Castelló.