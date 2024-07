Benidorm vol fer l’any perfecte després del doblet

La temporada 2024 serà recordada per tots els benidormers aficionats a la pilota valenciana. Ha estat el primer any en que el CPV Benidorm ha pogut alçar el títol en les dos Lligues de les modalitats ‘reines’ del joc a ratlles, llargues i palma. Ho ha aconseguit en dos caps de setmana consecutius, una doble alegria que comporta molts anys de treball darrere.

Paco Juan, secretari del club de la Marina Baixa, recorda com s’ha arribat a aquest èxit històric, que només havien assolit Tibi al 2011 i Murla als anys 98 i 99 del segle passat, i explica quins reptes es planteja ara un grup que barreja a la perfecció la joventut, la implicació i l’experiència per arribar a l’èxit.

“Tenim una generació molt compensada, amb joves de 18 ó 19 anys que venen molt forts i amb jugadors joves com Jose Luis, Paco i Juan, que ja tenen molta experiència i aporten la veterania necessària al traure i al rest. Amb aquests jugadors encara ens queden moltes alegries per viure perquè la seua implicació és màxima”, assegura Paco Juan.

No en va, el club benidormer compta amb instal·lacions cobertes, que es poden utilitzar durant tot l’any i entrenen totes les setmanes per a seguir formant la cantera tant al carrer com al frontó com al trinquet. El compromís aconseguit pel grup és màxim perquè l’ambient és familiar i els resultats, que ja van estar a prop d’aconseguir el 2018 quan van guanyar la lliga de llargues i la champions de llargues, ja s’estan donant de forma consolidada. Per això, l’ambició no pot decaure.

El conjunt de la Marina Baixa ha conquistat la seua quarta lliga de llargues amb un domini absolut. / FEDPIVAL

“Ja no ens podem posar límits. Hem aconseguit ser campions de les fases regulars i de les finals, que han sigut molt més disputades del que diu el marcador. No serà fàcil continuar sense errades, però ara tenim per davant la champions, el circuit i la supercopa i també voldríem lluitar-les i fer un any perfecte. El doblet és el reconeixement a l’esforç setmanal i a un equip que, sense remuneració, està tan implicat”, comenta el secretari de l’equip de Benidorm.

El repte és majúscul però aquest conjunt ja ha demostrat que amb un bon projecte, treballant la pedrera per anar incloent als nous joves jugadors en les partides que els ho permet el marcador o les circumstàncies i amb un dels millors traures i dels millors rest del circuit en aquest moment, podem vèncer a qualsevol que se li pose per davant.

“Navarro, els dos Dani i Mario posen la garra, la joventut i el vertigen necessari per a parar molta pilota davant i també estan ja traent alguns d’ells. Juan és, segurament, el rest en millor forma del campionat i els traures de Jose Luis en llargues i de Paco en palma són de nivell Selecció Valenciana. Tenim un equilibri molt bonic que ens fa gaudir de les partides i donar guerra a qui tinguem davant”, finalitza Paco Juan.

El CPV Benidorm ha donat una passa endavant i ha sobrepassat el nivell de Sella, Castells, Parcent o Relleu, que eren els equips que, fins el moment, més havien destacat en el joc a ratlles. Si mantenen el nivell i el conjunt, poden convertir-se en el rival a batre en les pròximes temporades.