Montserrat i Torrent centren l’atenció de la galotxa

Ja està tot preparat al carrer de pilota de Montserrat i el trinquet de Torrent per acollir les finals del 49 Campionat Autonòmic de galotxa Trofeu El Corte Inglés, amb la col·laboració dels ajuntaments i els clubs de pilota dels dos municipis.

Les 13 finals comptaran amb la participació d'equips representants dels clubs d'Albuixech, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Borbotó, Faura, Manises, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Montserrat, la Pobla de Vallbona, Quart de les Valls i Riba-roja.

Els clubs de Meliana i Faura són els que més candidats hi presenten, amb 4 cadascú. En el cas de Faura, compta amb 3 representants a les finals de carrer i un altre a les de trinquet. Montserrat ha classificat a 3 formacions, mentre que Massalfassar, Massamagrell i Moncada n'ofereixen 2.

Pepet d'Alfara serà un dels referents de l'equip de Quart de les Valls. / FEDPIVAL

Dimecres de vesprada, el centre comercial El Corte Inglés de la Avinguda de França, a València, va acollir l’acte de presentació de les finals. Vora un centenar de jugadors i jugadores es van donar cita, acompanyats pel director regional de comunicació i relacions institucionals d'El Corte Inglés, Pau Pérez Rico; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el vicepresident de la FPV de l'àrea de galotxa, Juanba Camarelles; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; l’alcalde de Montserrat, Sergio Vilar i el gerent de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, Francisco Sanchis.

Per a Pau Pérez Rico, “duem 49 edicions donant suport a la pilota valenciana, ja és el patrocini més antic de El Corte Inglés en tota Espanya. Segur que les finals estan a l’altura del que s’espera. Ja estem pensant com celebrar com es mereix el mig segle de patrocini esportiu del pròxim any al costat de la pilota i de la Federació”.

Segons Vicent Molines, “treballarem per gaudir d’aquestes interessants finals en Montserrat i Torrent i perquè l’any que ve tinguem una organització especial pels 50 anys d’aquest campionat, que esperem que el puguen recordar tots els jugadors i jugadores”.

En paraules de Juanba Camarelles, “Montserrat i Torrent seran l’epicentre de les finals que segur que estan molt disputades. La galotxa té la historia del passat i el present i també és el futur de la pilota”.

Per la seua part Tino Bendicho va destacar que és “dl trofeu més important que se juga hui per hui en la galotxa i poder gaudir de la presentació d’unes finals tan competides com aquestes és tot un plaer”.