Presentades les finals del campionat Autonòmic El Corte Inglés de galotxa

La 49 edició del Campionat Autonòmic de galotxa es tanca aquest cap de setmana amb la celebració de les finals de galotxa carrer a Montserrat i de galotxa trinquet a Torrent, amb la col·laboració dels ajuntaments i els clubs de pilota dels dos municipis.

Ahir de vesprada, el centre comercial El Corte Inglés de la Avinguda de França, a València, va acollir l’acte de presentació de les 13 partides que coronaran els nous equips campions.

L’acte va comptar amb la presència del director regional de comunicació i relacions institucionals d’El Corte Inglés, Pau Pérez Rico; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el vicepresident de la FPV de l’àrea de galotxa, Juanba Camarelles; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; i l’alcalde de Montserrat, Sergio Vilar; a més de jugadors, jugadores i representants dels equips finalistes.

Juanba Camarelles, Pau Pérez-Rico, Vicent Molines i Tino Bendicho, durant el torn de paraula. / FEDPIVAL

Les finals comptaran amb la participació d’equips representants dels clubs d’Albuixech, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Borbotó, Faura, Manises, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Montserrat, la Pobla de Vallbona, Quart de les Valls i Riba-roja.

Els clubs de Meliana i Faura són els que més candidats hi presenten, amb 4 cadascú. En el cas de Faura, compta amb 3 representants a les finals de carrer i un altre a les de trinquet. Montserrat ha classificat a 3 formacions, mentre que Massalfassar, Massamagrell i Moncada n’ofereixen 2.

Els finalistes de la màxima categoria de carrer, Montserrat i Quart de les Valls. / FEDPIVAL

En Primera carrer, Montserrat, actual campió, i Kiwa Quart A repetiran per tercer any consecutiu. La partida es jugarà el dissabte a les 18:30 al carrer de Montserrat i serà emesa en directe per ADN Valencià.

En segona, Ovocity Marquesat B i Borbotó B jugaran la final el diumenge a les 18:30 hores. Quant a tercera categoria, Faura tindrà dos representants en la final, Beniauto Faura B i Navagro Faura C. La partida es celebrarà el diumenge a les 17 hores.

Respecte a Quarta, Faura tindrà altre representant en les finals. Faura D s’amidarà a Albuixech D pel títol, que se decidirà el dissabte a les 9:00.

En Curtes A, serà el club de Meliana el que tinga dos finalistes. Fontaneria Miguel Bueno Meliana C lluitarà contra Meliana D pel campionat. El diumenge a partir de les 10:30 hores tindrà lloc la final. En allò referent a Curtes B, Ajuntament de Beniparrell B i Lanzadera Montserrat D aspiren a ser els campions el diumenge a partir de les 9 del matí.

Meliana tindrà també dos equips en la final de la categoria femenina. NTD Meliana H i Justo Ballester Meliana G s’enfrontaran dissabte a les 10:30.

Dos formacions de Meliana protagonitzaran la final Femenina. / FEDPIVAL

La categoria juvenils, que se disputarà abans de la final de Primera carrer, tindrà les escoles de Massamagrell i de Montserrat com a finalistes. La partida definitiva serà el dissabte a les 17 hores.

Trinquet

Quant a la modalitat de galotxa trinquet, les finals se celebraran a Torrent. En Primera, Electrofassar Massalfassar i Camisolar Massamagrell jugaran una final inèdita el diumenge a les 19 hores.

En segona categoria trinquet, La Caseta Riba-roja B i La Pobla de Vallbona B s’amidaran el dissabte a les 19 hores. Ja en Tercera, Disid Alfara del Patriarca tindrà com a rival Lairabas Invers. Faura E. La partida definitiva se disputarà el diumenge a les 17:30 hores.

En Quarta A, Moncada A i Caixa Popular Manises B es veuran les cares dissabte a les 17:30 hores.

En la darrera categoria, Quarta B de trinquet, Moncada B i Gabriel Luna Massalfassar C lluitaran pel títol el diumenge a les 9:30 hores.