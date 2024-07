Presentat el Trofeu Mancomunitat de la Costera-Canal de raspall professional

Aquest divendres s’ha presentat el Trofeu Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal de raspall professional masculí i femení, que es celebrarà de l’1 al 8 de setembre.

L’acte ha tingut lloc al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura de Moixent, amb la presència del president de la Mancomunitat de la Costera-la Canal, José Luis Gijón; l’alcalde de Moixent, Guillermo Jorques; l’alcaldessa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo; l’alcalde de Canals, Nacho Mira; l’alcalde del Genovés, Pablo Vilar; i la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de Raspall i Rendiment, Susana Serrano, a més del pilotari del Genovés Tonet IV i la pilotària de Moixent Aida.

«Este esport, ja consolidat al nostre territori i de llarga tradició que es transmet de generació en generació, el posem hui en valor amb este Trofeu», ha destacat el president de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón, qui ha indicat que «des de la nostra entitat fomentarem estos esdeveniments per mantindre viva la nostra cultura i tradicions, i esperem que esta siga la primera de moltes edicions futures».

Per la seua part, Susana Serrano ha subratllat que «per primera vegada aquest Trofeu Mancomunitat de La Costera - Canal s’organitza de manera conjunta tant en el seu vessant masculí com femení», i ha remarcat l’objectiu de «potenciar i visibilitzar la pilota valenciana, tant en els pobles on es juga com en tota la comarca».

La competició arrancarà l’1 de setembre, amb la primera semifinal masculina al Genovés. El dia 3 hi haurà una doble cita a Moixent, amb les dos semifinals femenines. El dia 4 de setembre el trinquet de Canals acollirà la segona semifinal masculina. El diumenge 8 es jugaran al trinquet de la Llosa de Ranes les grans finals d’aquest Trofeu Mancomunitat de Municipis de La Costera - Canal, els equips del qual es donaran a conéixer pròximament. n