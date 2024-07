Relleu acull aquest cap de setmana la 19 Copa de Campions en la modalitat de perxa

La 19 edició de la Copa de Campions ja està a punt per celebrar-se aquest cap de setmana. Relleu s’engalana per a rebre un total de 12 partides el dissabte, entre la categoria juvenil i la sènior, i les grans finals del diumenge de matí. Els equips que lluitaran per alçar aquesta Copa de Campions seran els que ja van guanyar la Supercopa a la modalitat que solen participar. Enguany seran els clubs de El Puig, Sella, Mutxamel, Bicorp, Xilxes i Montserrat els que tracten d’alçar el títol el diumenge, en la categoria sènior. Els equips participants estaran dividits en dos grups i s’enfrontaran entre ells per veure qui passa a la final directa, el guanyador de cada grup, serà el que passe a la final.

Montserrat tractara de donar la sorpresa. / FEDPIVAL

Les partides se disputarán al carrer Major de Relleu i donaran començament el dissabte a partir de les 10 del matí amb l’enfrontament del grup A entre Lanzadera Montserrat i el CPV Sella. Seguidament, donarà el tret d’eixida el grup B amb la partida entre l’APV Xilxes i el CPV Bicorp a partir de les 11:15 hores. L’estrena del Bvalve El Puig arribarà a les 12:30 hores, quan s’enfrontarà a Montserrat, en una partida corresponent al grup A. Per acabar el matí, se realitzarà una foto de grup conjunta de tots els equips i jugadors participants per celebrar l’efemèride. Ja de vesprada, a partir de les 16:30 hores, se jugaran altres tres partides en categoria sènior. La primera serà la partida inaugural per al CPV Mutxamel, que jugarà davant l’APV Xilxes. A les 17:45 se tancaran les partides del grup A amb la partida entre el Bvalve El Puig i el CPV Sella. El mateix ocorrerà a partir de les 19 hores quan el CPV Bicorp i el CPV Mutxamel conclouran les partides del grup B i coneixerem als dos equips finalistes, que jugaran la final el diumenge a partir de les 11:30 hores. A més a més, la categoria juvenil, se disputarà de vesprada en un únic grup i al carrer Sol de Relleu. Els clubs participants seran Laguar, Relleu i Orba. S’enfrontaran entre ells en partida única i els dos millors, disputaran la final del diumenge a les 9:30 del matí. Cal agrair la celebració d’aquest campionat a l’organització duta a terme per l’Ajuntament de Relleu, el Club de Pilota GRE Relleu i la Generalitat Valenciana.

Copa Generalitat Valenciana / FEDPIVAL

La Lliga de Perxa comença el 24 d’agost

La 35 edició de la Lliga de Perxa donarà el tret d’eixida el pròxim 24 d’agost. El campionat comptarà amb una participació d’una trentena de clubs dividits en tres categories. Els clubs participants són La Vila, Mutxamel, Sella, Tibi, Relleu, Benifallim, Crevillent, Finestrat, Agost, Benasau, La Rectoria, Sant Vicent, Orba, Calp, Benillup i Benimagrell. Les finals se disputarán el cap de setmana del 26 i 27 d’octubre. Destaca el club de Pilota d´Orba, amb 5 equips.