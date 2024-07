Faura, Llíria i Onda, seus de les finals individuals d'escala i corda i galotxa

El carrer de Faura i el trinquet de Llíria són els escenaris de les finals del 13 Campionat Autonòmic Individual de galotxa Trofeu Itegra 2024, que arrancaren ahir, hui i demà.

En la modalitat en carrer, es disputen els títols de les categories Primera, Segona, Tercera, Curtes i Femenina. Aquestes finals compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Faura i el Club de Pilota Faura. Hi participen equips representants dels clubs de Faura, Marquesat, Albalat dels Sorells, Picanya, Nàquera i Massalfassar.

Disputades ahir les de les categories femenina i Tercera, aquest divendres es completen amb les de Curtes i Segona. A Curtes, s'enfronten Pedro CPV Marquesat s’enfrontarà a Dani CPV Nàquera el divendres a les 18:00h. En Segona, Eloy CPV Faura s’amidarà a Pau CPV Marquesat a les 19:00 hores.

Trinquet

Les finals de la modalitat en trinquet es celebraran totes el dissabte. El trinquet de Llíria serà l'escenari de les cinc finals, corresponents a les categories Primera, Segona, Tercera, Quarta A i Quarta B, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llíria i el Club Pilota Valenciana Llíria.

La jornada arrancarà a les 9:30 hores, amb la final de Tercera, amb Pedro CPV Manises i Raúl CPV Massalfassar com a protagonistes.

A continuació, a les 10:30, la final de Segona enfrontarà a Joan CPV Faura i Xavi CPV Alfara del Patriarca.

El matí es completarà amb la final de Primera. Guillem CPV Alfara del Patriarca i Alex CPV Xúquer Sueca es veuran les cares pel títol de la máxima categoría.

De vesprada, l'activitat es reprendrà a les 17:00. La final de Quarta A amidarà a Adrián CPV Crevillent i Xavi CPV Massalfassar.

Per últim, a les 18:00 està programada la final de Quarta B, amb Rubén CPV Moncada i Vicent CPV Alzira com a candidats al títol.

Escala i corda a Onda

El trinquet d’Onda acollirà aquest dissabte les finals del 4 Campionat Autonòmic al 7 i mig, amb la participación de l'Ajuntament d'Onda i el Club Pilotari Onda.

En Onda es juguen finals 7 i mig d´escala i corda. / ED

Les partides pel títol començaran a les 10 del matí, amb la final de Quarta B, i s’allargaran fins les 18:30, quan està prevista la darrera final, la de Veterans B.

En segona categoria, Rubén, del CPV Massamagrell, i Josevi, del CPV Moncada, buscaran el títol de la categoria més alta en aquest campionat. El seu enfrontament començarà a partir de les 17:30 hores.

En tercera categoria, la final serà pel matí, a partir de les 11 hores. En la partida s’amidaran Paco, del CPV Xilxes, i Edu, del CPV Riba-roja.

Quant a Quarta A, la final serà disputada per Daniel, del CPV Xúquer de Sueca, i per Aitor del CPV Pelayo. La partida començarà a les 16:30, sent la primera partida de la vesprada.

La categoria de Quarta B serà la partida que inaugure les finals a Onda. La final començarà a les 10 del matí i la jugaran Carles del CPV Guadassuar i Vicent del CPV La Pobla de Vallbona.

Respecte a les categories de Veterans, jugaran la final directa els diferents contendents. En Veterans A, Juanjo, del CPV La Valldigna, buscarà el títol davant Natalio, del CPV Trinquet de Torrent, a partir de les 12 hores.

En la categoria de Veterans B, Pedro, del CPV Onda, i Jose Luis, del CPV Borriol, tractaran de guanyar la final directa, que se disputarà a partir de les 18:30 hores, per a tancar el dia de pilota a Onda.