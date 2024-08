La Lliga de Perxa no espera al setembre

La 35 Lliga de Perxa Trofeu Diputació d'Alacant 2024 és un any més el primer campionat que es posa en marxa després del descans d'estiu de les competicions de clubs. Durant aproximadamente 2 mesos, els carrers dels pobles de la provincia alacantina tornaran a omplir-se de pilota.

Penàguila va acollir les finals de la Lliga de Perxa 2023 / Fedpival

Per a l'edició d'enguany són 30 els equips inscrits en les tres categories de la Lliga -Primera, Segona i Tercera-. Els 17 clubs que han formalitzat la seua participación són Agost, Benasau, Benifallim, Benillup, Benimagrell, Calp, Crevillent, Finestrat, La Rectoria, La Vila Joiosa, Mutxamel, Orba, Relleu, Sant Vicent del Raspeig, Sella, Tibi i Xixona.

Un any més, el club d'Orba és el que compta amb més representació, amb un total de 5 formacions. Per la seua part, Mutxamel, Sella i Relleu n'ofereixen 3 conjunts cadascú.

CATEGORIES

La máxima categoría de la Lliga de Perxa comptarà amb 8 equips, dividits en 2 grups de 4. Al grup A, el vigent campió, Benimagrell, s'enfrontarà a Mutxamel, Relleu i Sella B. Quant al grup B, estarà integrat per Orba, Sella A, La Vila Joiosa i La Rectoria.

Benimagrell conquistà l'últim títol de Primera davant Orba / Fedpival

La fase regular es disputarà del 24 d'agost al 28 de setembre, amb un total de 6 jornades, les quals donaran pas a les semifinals.

Pel que fa a Segona, seran 10 les formacions enquadrades: Orba B, C i D, Benasau, Calp, Sant Vicent, Tibi, Mutxamel B, La Rectoria B i Relleu B.

Per últim, a Tercera, la categoría més nombrosa, conviuran 12 equips: Agost, Benifallim, Benillup, Crevillent, Finestrat, La Vila Joiosa B, Mutxamel C, Orba E, Relleu C, Sella C, Tibi B i Xixona.

En les finals de l'any passat, celebrades a Penàguila, Benimagrell va alçar el títol de Primera després d'imposar-se a Orba. A Segona, el club orber guanyà la final davant Sella. La de Tercera va ser una festa entre dos formacions d'Orba.