Un 2024 d’estabilitat en les competicions amateurs

Comença un nou any per a la pilota valenciana i és moment de fer balanç del que s’ha viscut el passat 2024 per prendre nota i millorar de cara al 2025 que ja arranca aquest cap de setmana amb la competició. També és temps de valorar les connotacions positives que es desprenen dels canvis implementats i, sobretot, per mirar per l’avanç del nou model global de la pilota valenciana. Un format innovador que li ha donat una espenta a la pilota i que enguany pretén consolidar-se amb la repetició de la calendarització per modalitats que s’ha dut a terme durant 2024.

Com l’any passat, el 2025 començarà amb la celebració de la Lliga d’escala i corda i de raspall tant a nivell professional com a nivell de clubs, que s’estendrà entre gener i abril. L’actual campió de Primera en la Lliga de raspall és el CPV Xeraco mentre que en primera categoria femenina el club guanyador va ser Les Alcusses Moixent. Quant a escala i corda, serà l’Ovocity Marquesat el defensor del títol de Primera.

Hegemonia de Xeraco en raspall. / FEDPIVAL

Simultàniament, se disputaran l’Individual al 4 i mig de frontó on Gaizka i Meritxell defendran títol de Primera en cadascuna de les categories, i la Copa d’Hivern de galotxa, que la va vèncer Lanzadera Montserrat en la categoria vaqueta, la principal en aquest torneig.

Tot seguit, al mes de març es donarà el tret d’eixida a la Lliga de Llargues i la de Palma, on el CPV Benidorm defensarà el seu històric doblet. També s’iniciarà El Corte Inglés de galotxa on Lanzadera Montserrat tornarà a ser el defensor i favorit al títol.

Històric doblet de Benidorm en llargues i palma. / FEDPIVAL

A més a més, cap al mes de juny tindran lloc els Campionats Individuals d’escala i corda i de raspall. En la modalitat per dalt, ‘Xato’ va ser campió de Primera masculina i Ana Belén Giner de la primera categoria femenina. En el joc per baix, Pau de Gavarda va ser el guanyador de Primera. A continuació, es jugarà també l’Individual d’escala i corda al 7 i mig durant el mes de juliol.

Després de l’estiu, es dona espai a les modalitats en recuperació: se celebraran els Campionats Autonòmics de frare i de pilota grossa així com l’Individual d’aquesta última modalitat. També s’obri l’espai de la Lliga de Perxa, que enguany ha conclós més tard del que estava previst degut a les inclemències provocades per la DANA i que ha vençut el CPV La Vila.

Per a la part final de l’any queden l’Edicom de galotxa, que enguany defensarà també Lanzadera Montserrat en categoria carrer; l’Individual de frontó, que en 2024 va gravar el nom d’Alejandro per vuitena vegada en Primera masculina i de Mar Alfonso en la màxima categoria femenina; i del Circuit de Llargues que es va endur el GRE Pilota Relleu.

Beniparrell va aconseguir Copa i Supercopa de raspall. / FEDPIVAL

Així mateix, se celebraran les Copes de raspall i d’escala i corda. En raspall, Xeraco i Beniparrell van ser els clubs vencedors en categoria masculina i femenina, respectivament mentre que en escala i corda va ser el CPV Borriol qui es va fer amb el títol.

Ja en el darrer mes de l’any serà el torn del one wall. Se celebraran les competicions per parelles i la individual de la modalitat més internacional de les que jugem al nostre territori. També erà el moment de les Supercopes, que s’han jugat recentment en l’edició del 2024.

El Puig i Alejandro, reis de la modalitat de frontó. / FEDPIVAL

En frontó, El Puig va ser el guanyador masculí i Meliana, el femení. En escala i corda, Borriol es va endur el trofeu mentre que en raspall van ser Xeraco i Beniparrell els equips triomfadors. Respecte a la Supercopa de galotxa, els campions van ser Montserrat i Marquesat F, i, per últim, la Supercopa de ratlles la va vèncer el CPV La Vila.

Borriol va conquistar Copa i Supercopa d'escala i corda. / FEDPIVAL

Cal destacar que el club amb major participació ha estat el CPV Meliana amb quasi un centenar d’equips. En la província d’Alacant, el que més ha participat ha sigut Parcent amb 28 equips i en la de Castelló, el CPV Castelló amb 42 formacions.