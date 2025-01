Presentades les Lligues CaixaBank 2025 d'escala i corda i raspall

Les Lligues CaixaBank 2025 Professionals d'escala i corda i raspall masculines i femenines ja estan en marxa. El CaixaForum de València va ser l'escenari de la presentació dels primers campionats professionals de pilota valenciana del nou any en un acte que va comptar amb l'assistència d'unes 300 persones entre pilotaris, autoritats i gent vinculada a la pilota valenciana.

La vetlada va estar presidida pel director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, Olga García; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.

Àmplia representació d'institucions i entitats col·laboradores amb la Lliga 2025. / FEDPIVAL

Per a Vicent Molines, "iniciem el segon any del nou model de gestió global de la pilota valenciana. Els diversos estaments de la pilota volien un canvi, i hem encetat el camí d’eixe canvi. En eixe camí ja hem donat alguns passos, com unificar tota la pilota Baix el paraigües de la Federació, hem pogut oferir una estructura escalonada i un calendari consensuat i, a nivell professional, per primera vegada en la historia els jugadors i jugadores han compartit cartell i trinquet".

Segons Olga García "CaixaBank, al llarg del temps, s'ha caracteritzat per estar al costat dels valencians i les valencianes, de molt diverses maneres. I una d'elles, i de la qual ens sentim molt orgullosos, és a través de la pilota valenciana”.

“Ací és on hem d'estar i on volem estar, amb el ferm compromís de compartir la passió, la dedicació, l'esforç, a vegades el sofriment, però sempre amb el somni d'un futur millor, com és el cas d'este grup de jugadors i jugadores professionals", va destacar la directora territorial de CaixaBank.

Per la seua part, Vicent Mompó va “obrir la mà a que més institucions acompanyen el nostre esport i facen la pilota més gran. És important que en cada partida que jugueu tingueu clar que hi ha en cada persona un missatge de superació i d'orgull de ser valencians. Volem veure més jugadors i jugadores, perquè en fan falta".

Para Luis Cervera, “este es un esdeveniment esportiu que reuneix els valors d'esforç, cultura, tradició i treball en equip. 2025 ha de ser l'any de la consolidació i el motor que impulsa aquest esport entre institucions, Federació i esportistes ha de funcionar a ple rendiment".

El torn de paraula va donar pas al de les presentacions dels diferents campionats i equips. Un total de 85 jugadors i jugadores distribuïts en 34 equips competiran en els cinc campionats, que arranquen este divendres i es tancaran el mes d'abril.

Escala i corda

25 jugadors competiran en la Lliga CaixaBank Pro1 d'escala i corda. La màxima categoria de la modalitat estarà formada per 10 equips, amb cinc trios i altres tantes parelles.

La Lliga d'escala i corda es presenta molt igualada. / FEDPIVAL

Marc i Pere representaran a l'Ajuntament de Pedreguer-masymas Supermercats. Puchol II i Javi defendran a l'Ajuntament de València, mentres que Francés i Conillet lluiran el nom de l'Ajuntament d'Orba. De la Vega i Tomàs II jugaran per l'Ajuntament de Dénia i Alejandro i Nacho seran els ambaixadors de l'Ajuntament de Montserrat.

Per part seua, els trios seran els compostos per Pere Roc II, Monrabal II i Bueno, sota la denominació de l'Ajuntament de Meliana; Salva Palau, Héctor i Guillem Palau, amb Ajuntament de Murla-Ajuntament de la Vall de Laguar; Julio Palau, Jesús i Carlos (Ajuntament d'Alginet), Diego, Salva i Guillermo (Ajuntament d'Onda) i Mario, Hilari i Álvaro Mañas (Ajuntament de Riba-roja - Hidraqua).

Quant a la Lliga CaixaBank Pro2, estarà integrada per sis equips de parelles. Adrián II i Morret representaran a l'Ajuntament de Massamagrell; Abel i Muedra II lluiran el nom de l'Ajuntament de Moixent-CPV Moixent i Carlos Donat i Marc Barber jugaran sota del nom de l'Ajuntament de València.

Vicent i Ulisses (Vinalesa), Héctor i Rubén (Ajuntament de Sueca) i Peye i Javier Campos (Ajuntament de Petrer-CPV Petrer) completen la llista d'equips d'este segon nivell de l'escala i corda professional.

Jugadors de la màxima categoria de raspall. / FEDPIVAL

Raspall

La ‘Lliga CaixaBank Pro1’ de raspall masculí presenta set equips, en este cas trios, fins a un total de 21 jugadors. Ian, Tonet IV i Marc representaran a l'Ajuntament del Genovés. Iván, Lorja i Ricardet jugaran per l'Ajuntament de Xàbia, mentres que Salelles II, Raúl i Bossio ho faran per la Llosa de Ranes.

Vicent, Canari i Ibiza formaran l'equip de l'Ajuntament de Xeraco. Vercher, Brisca i Jose competiran per l'Ajuntament d'Oliva. Moltó, Murcianet i Momparler representaran a l'Ajuntament de Barxeta i Montaner, Seve i Nèstor jugaran per l'Ajuntament de Castelló (Ribera Alta).

Els equips femenins de raspall. / FEDPIVAL

La Lliga CaixaBank Pro de raspall femení comptarà amb cinc equips, formats per cinc trios. Victoria, Isabel i Fanni competiran en representació de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Erika, Mar i Marina jugaran amb l'equip de l'Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa; Ana, Júlia i Natalia defendran a l'Ajuntament de Pedreguer-Rolser; Irene, Anabel i Mireia lluiran l'escut de l'Ajuntament de Massamagrell; i Clara, Amparo i Myriam integren la formació de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell.

Quant a la Lliga CaixaBank Pro2 de raspall masculí, seran 12 jugadors distribuïts en sis formacions. David i Verdú formaran l'equip de l'Ajuntament de Xeraco; Boronat i Ferrando representaran a l'esquadra de l'Ajuntament de Canals, i Ximo i Terrades el faran per l'Ajuntament de Castelló de Rugat.

Per part seua, Diari i Rafa G. defendran a l'Ajuntament de Gavarda-CPV Gavarda. Lleig i Alejandro representaran a l'Ajuntament de la Llosa de Ranes i Bonillo i Javier integren l'equip de l'Ajuntament de Sueca.