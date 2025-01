Pelayo presenta a l’alumnat del programa de Rendiment 2025

Caixa Popular i la Federació de Pilota Valenciana presenten aquest divendres el nou alumnat del programa de Rendiment en la catedral de la pilota. El trinquet Pelayo acollirà a partir de les 18:30 hores als 150 xics i xiques que en aquest 2025 participaran en el programa de Rendiment de la FPV.

L’alumnat rebrà els nous equipaments per als entrenaments, competicions i diverses activitats que inclou el programa. Per primer any, Caixa Popular col·labora en el programa i lluirà en els uniformes dels joves pilotaris.

L’acte comptarà amb els xics i xiques d’entre 14 i 23 anys, així com el cos tècnic, coordinat per Francesc Soro ‘Soro III’ i integrat per Arnau Oliver, Pepe Mezquita, Josep Llopis ‘ Ricardet’, José Francisco García ‘Moro’, Héctor Vidal i Rodrigo Sebastià ‘Pere Roc II’.

Tots ells seran els encarregats de treballar amb l’alumnat a les diverses seus repartides per tota la geografia valenciana com són: Vila-real, Pedreguer, la Universitat Politècnica de València, Vilamarxant i Petrer en la modalitat d’escala i corda i Piles, Càrcer, la UPV i la Llosa de Ranes en raspall.

L’acte comptarà amb dos pilotaris que han passat pel programa i han arribat al professionalisme, Seve Martínez i Irene Badia, que van a exercir com a “padrins” de xics i xiques. Tant el mitger com la rest estan disputant actualment la Lliga CaixaBank de raspall Pro, en representació dels seus municipis d’origen, Castelló i Massamagrell, respectivament.

Primer any de col·laboració al programa de Rendiment

El suport de Caixa Popular és fonamental en el món de la pilota, des de l’any 2005 col·labora tant per a ajudar a fomentar les competicions de clubs i les de JECV com en ser el patrocinador principal de la Copa professional tant d’escala i corda com de raspall, a més de donar el seu suport a l’esport de base en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, les Escoles Municipals de València i diversos actes de promoció de la pilota.

L’acte comptarà amb la presència de Paco Alós, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular; Tino Benidicho, coordinador de Pilota Valenciana de la GVA i Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana.

Vicent Molines, amb Luis Cervera i Vicent Mompó, en l'acte de 2024 que va comptar amb Anabel i Conillet com a padrins. / FEDPIVAL

Els circuits, a punt

A partir de febrer els circuits de les dos modalitats raspall i escala i corda començaran a disputar-se.

Concretament, en les categories sub16, sub18 començaran la competició en la segona setmana de febrer. En la categoría sub23 el circuit es donarà pas més tard. Les finals estan previstes per al mes d’abril en totes les categories.