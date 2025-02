La UPV proclama als primers campions de Pilota a l'Escola 2024/25

L'edició número 18 del programa Pilota a l'Escola, impulsat per la Generalitat Valenciana i desenvolupat per la Federació de Pilota Valenciana, va celebrar aquest dimarts les primeres finals del curs 2024/25.

El trinquet 'El Genovés' de la Universitat Politécnica de València va celebrar la fase final corresponent al nivell de Formació Professional. L'alumnat de cicles formatius de 8 centres educatius de les tres províncies de la Comunitat Valenciana es donà cita en la instal·lació de la capital valenciana per a gaudir d'un matí de festa i pilota, amb un gran ambient tant a l'escala com a les galeries durant les partides de raspall.

Hi estigueren representats els IES Joan Coromines de Benicarló, Haygón de Sant Vicent del Raspeig, Gregori Maians d'Oliva, Chabàs de Dénia, Districte Marítim de València i La Nucia, a més del Centro Integrado Cheste i el Colegio Los Naranjos de Gandia. En total, van prendre part 12 equips en la fase final d'una competició que va arrancar amb 25 formacions de l'apartat de cicles formatius.

IES Districte Marítim de València, campió. / FEDPIVAL

Els conjunts classificats per a la fase final van ser el TSEAS IES La Nucia C, el Badana Power Cheste, l’IES Gregori Maians A-1, IES Chabàs 3, el TSEAS IES La Nucia A, l’IES Haygon 2, el Raspall Warriors Cheste, l’IES Districte Marítim B1, l’IES Los Naranjos B, l’IES Joan Coromines 1, l’IES Joan Coromines 2 i l’ l’IES Joan Coromines 3.

L'IES Districte Marítim de València es va proclamar campió, per davant de l'IES Gregorio Maians d'Oliva, segon classificat, i el Colegio Los Naranjos de Gandia, tercer. L'IES Joan Coromines de Benicarló va rebre també un premi en metàlic.

El podi final de la competició, amb els seus premis xecs. / FEDPIVAL

En paraules del coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho, "cal destacar el gran nivell tant de participació com de joc oferits per tots els participants, ja que hem pogut gaudir d'unes partides molt entretingudes i emocionants enmig d'un gran ambient ja que l'alumnat que no estava jugant s'ha bolcat animant als seus companys".

Segons Bendicho, "és un orgull que el programa de Pilota a l'Escola de la Generalitat en col·laboració amb la Federació continue creixent any rere any en nombre de centres educatius participants, i esperem que en les pròximes edicions es mantinga aquesta tendència. Ara arriba el torn dels nivells de Primària i Secundària, que esperem que també siga un èxit".

IES Gregori Maians d'Oliva, subcampió. / FEDPIVAL

L'objectiu de Pilota a l'Escola és acostar el nostre esport a l'alumnat en edat escolar de la Comunitat Valenciana, per tal que el coneguen, el valoren i el gaudisquen com a senyal d'identitat i cultura compartides.

Enguany són un total de 752 els centres educatius que formen part del programa per al nivell de Primària. 160 centres ho fan a Secundària i altres 25 en corresponen al cicle de Formació Professional. En total, 937 centres educatius formen part del programa per al curs 2024/25.

Colegio Los Naranjos de Gandia, tercer classificat. / FEDPIVAL

Per a Primària, dels 752 centres inscrits, 412 es localitzen a la província de València, 225 a la d'Alacant i 115 a la província de Castelló. En Secundària, 97 centres pertanyen a la província de València, 32 a Castelló i 31 en són de la d'Alacant. Quant als cicles formatius, València compta amb 16 representants pels 8 d'Alacant, mentre que Castelló n'aporta un.