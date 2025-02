Definides les semifinals de la Copa Hivern de galotxa

La sisena Copa Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València 2025 ja coneix als seus semifinalistes. 20 equips disputaran entre el pròxim cap de setmana i el següents les eliminatòries que donen accés a les finals de les categories Vaqueta, Curtes A, B i C i Trinquet, que es disputaran el cap de setmana de l’1 i 2 de març.

Pel que fa a la categoria femenina, els dos equips finalistes, Justo Ballester Meliana F i NTD Meliana G, han accedit directament després de disputar la fase regular.

Vaqueta

A la màxima categoria, el CPV Montserrat ha aconseguit classificar a tres dels seus quatre equips. Lanzadera Montserrat D i Lanzadera Montserrat A protagonitzaran una de les semifinals, mentre que Lanzadera Montserrat C i Borbotó, que ha aconseguit ‘infiltrar-se’ entre el domini montserrater.

Curtes

A Curtes A, Inmobiliaria Palanca Fontestad Foios haurà d’enfrontar-se a semifinals contra Meliana C, campió de grup. Per la seua part, Caixa Popular Godelleta tindrà com a rival a Caixa Popular Meliana B en els duels de semifinals.

Pel que fa a Curtes B, el campió de grup, Faura B, es veurà les cares amb Godella. A l’altra banda del quadre, Petrés i Fontaneria Miguel Bueno Meliana Z protagonitzaran l’altra elimintòria.

Quant a Curtes C, Llíria i Nàquera han tancat la lligueta com a campions dels seus respectius grups. Ovocity Marquesat será el rival dels edetans, mentre que Koapal Albuixech B s’amidarà contra Gestoría Polo Nàquera B.

Trinquet

A la categoria de trinquet, de nova implantació enguany, les semifinals oferiran els duels entre Exrumjar Alberic B i Gabriel Luna Massalfassar B, d’una banda, i El Pedal Alberic A i Trinquet de Torrent, els protagonistes de l’altra eliminatòria.