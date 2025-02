Presentada la novena edició del Va de Dona

Aquest dimarts es va celebrar la presentació, al Complex Esportiu i Cultural La Petxina de València, de IX Va de Dona!, en col·laboració amb l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal. Amb aquesta iniciativa, es pretén promocionar i visibilitzar la presència de la dona en el nostre esport.

La presentació va comptar amb la presència de la gerent de la Fundació Esportiva Municipal de València, Mª Ángeles Vidal; la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de l'Àrea de Promoció, Belén Puchal; el coordinador de pilota de la delegació d’esports de Junta Central Fallera, Carlos Bermell; la directora del documental ‘Pilotàries’, Paqui Méndez; i les jugadores professionals de raspall Isabel Piquer, Júlia Andrada, Mireia Valero i Mar Alfonso.

Mari Angeles Vidal i Belén Puchal. / FEDPIVAL

L'acte central tindrà lloc el pròxim divendres 28 de febrer a la Plaça Manises de València, durant tota la vesprada. A més, enguany comptarà també amb la presència de la Fallera Major de València, Berta Peiró, i la Fallera Major Infantil, Lucía García.

Com és tradicional, hi haurà fireta d'artesans, tallers de guants, partides entre totes les participants amb la participació de les jugadores professionals, del programa de Rendiment de la FPV i del món faller, jocs populars, 'fotomatón', i càmera 360 graus i sessió DJ en directe.

Durant la vesprada, els carrers pròxims al Palau de la Generalitat, el Palau de la Batlia i la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats estaran disponibles per a dones i xiquetes, independentment de la seua edat o nivell de joc, que vulguen jugar a raspall.

A més, a l'escenari central, les pilotàries professionals signaran autògrafs. Com també és tradició, es lliuraran els premis anuals 'Va de Dona', els guardons del Trofeu de raspall professional 'Va de Dona' i els reconeixements als xiquets i xiquetes guanyadors del concurs de dibuix. La gran foto de familia, amb assistents i autoritats, completarà la vesprada de festa.

Parlament de Mari Angeles Vidal i Belén Puchal. / FEDPIVAL

Per la seua part, Mª Ángeles Vidal ha agraït a la Federació de Pilota Valenciana continuar desenrotllant este programa. “L'avantatge de ser major és que he conegut el món de la pilota com a espectadora i com a gestora. Ara, quan he tornat als trinquets, amb la presència de dones jugant, crec que la pilota femenina ha ajudat a canviar l'escenari del trinquet. L'afició, el com es viu, com s'organitza… crec que tot ha millorat molt. L'evolució de la pilota és una realitat i la presència de les dones ha sigut part d'eixos canvis que ha anat experimentat este esport”.

Segons Belén Puchal, Va de Dona és “un dels actes més significatius per a la Federació. El nostre objectiu es acostar a la dona al món de la pilota i transmetre a la gent que pot i estem presents. Vull convidar a tota la gent que vinga a gaudir de totes les activitats que hem preparat perquè són interessants, van a divertir-se i sobretot van a enganxar-se al nostre esport que és la pilota.”

Presentació Va de Dona. / FEDPIVAL

Més actes

Un dia abans de l'acte central, el dijous 27 de febrer, el trinquet Pelayo de València acollirà el Trofeu 'Va de Dona' de raspall femení professional, amb la celebració de tres partides, dos semifinals i una final.

Els dies 5 i 6 de març es podrà visitar a la Sala Refectori del Centre Cultural del Carme l'exposició 'Creixement de l'àmbit femení en la pilota valenciana - Programa de Rendiment', amb imatges i cartells dels campionats dels últims anys.

El mateix dimecres 5 està prevista a la Sala Refectori del Centre Cultural del Carme una xerrada a càrrec de Lucía Carmona, Coeducadora i Gestora Esportiva.

Per a tancar, el dijous 6, també al Centre Cultural del Carme, tindrà lloc la projecció del documental 'Pilotàries', dirigit per Paqui Méndez.

PROGRAMA D'ACTES

27 FEBRER:

· 17.00h, Trofeu 'Va de Dona' de raspall femení professional al trinquet Pelayo (València).

28 MARÇ:

· A partir de les 16.30h. Acte Central “Va de Dona”. Pl. Manises (València).

5 MARÇ:

· 18.30h: Exposició Panells “Creixement de l'àmbit femení en la pilota valenciana - Programa de Rendiment”. Centre Cultural del Carme (València).

· 19.00h: Xerrada a càrrec de Lucía Carmona, Coeducadora i Gestora Esportiva. Centre Cultural del Carme (València).

6 MARÇ:

· 18.30h: Exposició Panells “Creixement de l'àmbit femení en la pilota valenciana - Programa de Rendiment”. Centre Cultural del Carme (València).

· 19.00h: Projecció del documental 'Pilotàries', dirigit per Paqui Méndez. Centre Cultural del Carme (València).