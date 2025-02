Completada l’anada de semifinals de la Copa Hivern de galotxa

La sisena Copa Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València 2025 ja ha completat l’anada de semifinals en totes les categories. 20 són les que han disputat les primeres eliminatòries que donen accés a les finals de les categories Vaqueta, Curtes A, B i C i Trinquet, que es disputaran el cap de setmana de l’1 i 2 de març en diverses seus.

Pel que fa a la categoria femenina, els dos equips finalistes, Justo Ballester Meliana F i NTD Meliana G, han accedit directament després de disputar la fase regular.

Meliana viurà un 'derbi' en la categoria femenina. / FEDPIVAL

A la màxima categoria, el CPV Montserrat ha aconseguit classificar a tres dels seus quatre equips. Lanzadera Montserrat D i Lanzadera Montserrat A es van enfrontar el cap de setmana i l’equip A va vèncer per 30-70. Pel que fa al següent encreuament, Montserrat C va caure davant un fort Borbotó per 15-70.

Les finals de les categories de Curtes es jugaran el dissabte 1 de març a Borbotó i el diumenge 2 en el carrer de Petrés.

Pel que fa a Curtes A, aquest cap de setmana s’han amidat Immobiliària Palanca Fontestad Foios A contra Meliana C. Els melianers van aconseguir la victòria per un clar 10-70. Caixa Popular Godelleta A es va veure les cares en l’anada de semifinals a Meliana B i igual que els seus companys d’equip van vèncer per un fàcil 15-70. La final està prevista per al diumenge 2 de març a les 11:30 hores.

En allò referent a Curtes B, Faura B va aconseguir un marcador de 5-70 davant Godella i Meliana Z va guanyar a Petrés per 55-70 en l’anada de semifinals. La gran final es disputarà el dissabte 1 de març a les 10:0 hores.

En Curtes C, Ovocity Marquesat va disputar una partida molt renyida contra Llíria amb un resultat final de 55-70. Molt paregut va ser la segona semifinal del grup entre Koapal Albuixech B contra Gestoria Polo Naquera A que van obtenir un resultat final de 50-70. Pel que fa a la final es jugarà el diumenge 2 a les 10:00 hores.

A la categoria femenina es jugarà la final directa en el carrer de Petrés el dissabte 1 de març a les 11:30 hores.

Respecte a la categoria trinquet, per una banda, Trinquet de Torrent va vèncer amb contundència a El Pedal Alberic A per 70-30. Per altra, Exrumjar Alberic B va caure davant Gabriel Luna Massalfassar B per 20-70. La final es jugarà al Trinquet de Pelayo el diumenge a les 18:00 hores.

Segona jornada de la Lliga de raspall

La 42 Lliga Autonòmica de raspall masculí ha completat la segona jornada amb victòries per al Genovés, Gavarda, Moixent i Bicorp A. Tot i que van ser els mateixos equips que es van emportar el triomf a la primera jornada encara queda un llarg camí fins a completar la fase regular, que s’allargarà fins a finals d’abril.

Nico, de Bicorp A. / FEDPIVAL

Al grup A, Grupo Tormo El Genovés va vèncer per la mínima a Cooperativa El Progreso Bicorp B (40-35). Amb aquest resultat suma dos punts i es col·loca en el segon amb 4. Els de la Canal de Navarrés sumen el seu primer punt i empata al tercer amb Piles.

Per la seua part, Gavarda continua en primer lloc després de guanyar a Piles per 40-10. Els gavardins tenen 6 punts mentre que Piles en manté 1. Xeraco no ha jugat aquesta jornada perquè descansava.

Al grup B, Les Alcusses Moixent es va amidar contra Clínica Agustí Alzira i va guanyar per 40-15. Els moixentins sumen 5 punts i es queden amb el segon lloc de la taula mentre que els d’Alzira encara no han sumat cap.

Bicoroliva Bicorp A va vèncer contra La Llosa de Ranes per un tanteig de 40-10. Tres punts sumen els de la Canal de Navarrés i es posicionen dalt de la taula amb 6 punts, mentre que els de la Llosa continuen en l’últim lloc.

En la pròxima jornada, mesuraran les forces Xeraco contra Bicorp B i El Genovés contra Gavarda al grup A.

Al grup B, s’enfrontaran Favara contra La Llosa i Bicorp A ho farà contra Moixent A. Piles i Alzira descansaran.

Moixent i Meliana, primers en la Lliga de raspall femení

La 42 Lliga Autonòmica de raspall femení ha completat la segona jornada a la màxima categoria. Els equips de Beniparrell A, Moixent, Beniparrell B i Meliana A van guanyar les seues partides el cap de setmana.

Quant al grup A, Bonrepòs i Mirambell A va caure a casa davant Tapizados Calse Moixent per un marcador de 15-40. Les de La Costera comanden la llista amb 6 punts mentre que Bonrepòs i Mirambell baixen al tercer lloc amb 2.

Una partida d'aquesta jornada entre Bonrepòs i Mirambell i Moixent, actuals campiones. / FEDPIVAL

CPV El Genovés va aconseguir el mateix resultat que les seues companyes de grup en la partida disputada contra Ajuntament de Beniparrell B (10-40). Les de La Costera van últimes en la taula i les de l’Horta Nord segueixen en la persecució del segon lloc amb 3 punts.

Pel que fa al grup B, la partida més disputada de la segona jornada va ser la protagonitzada per Beniparrell A – Baix Girona. Les beniparrellines van guanyar per la mínima en l’enfrontament (40-30). Beniparrell A es col·loca en tercer lloc i Baix Girona en quart amb 1 punt.

Per a finalitzar, Justo Ballester Meliana A va vèncer amb determinació a Vito la Vall A per un ample 40-10, comandant la classificació amb 6 punts. La Vall baixa al segon lloc amb 3.

Respecte a la pròxima jornada, la tercera del campionat, al grup A, s’amidaran Meliana B contra Beniparrell B el dissabte a les 13:30 hores i El Genovés A ho farà contra Bonrepòs i Mirambell A el dimecres 19 a les 20:00 hores. Al B, Sueca s’enfrontarà a Baix Girona A i el diumenge a les 17:15 hores serà el torn de la partida entre Beniparrell A i Meliana A.