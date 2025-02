Presentades les finals de la 6a Copa Hivern de galotxa a Petrés

Aquest dimecres va tindre lloc la presentació de les finals de la sisena Copa Hivern de Galotxa Trofeu Diputació de València 2025, que es celebren aquest cap de setmana al carrer Doctor Domínguez Roca de Petrés, el carrer de pilota de Borbotó i el trinquet Pelayo de València.

L’acte, celebrat al Poliesportiu Municipal de Petrés, va comptar amb la presència de l’alcalde de l’Ajuntament de Petrés, Miguel Vidal; el regidor d’Esports, Aitor Rodrigo; i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l’Àrea de Galotxa, Juanba Camarelles, a més d’una representació de jugadors i jugadores que participaran en les finals.

Segons Aitor Rodrigo, regidor i president del CPV Petrés, "el nostre és un club jove, però a Petrés s'ha jugat històricament a pilota, sobretot a galotxa, fins els anys 90. Encara que som un poble molt xicotet, amb només 1.200 habitants, volem tornar a ficar a Petrés en el mapa de la pilota".

En paraules de Juanba Camarelles, "des de la Federació de Pilota Valenciana es pretén donar visibilitat al carrer natural, en aquest cas de Petrés o l'any passat a Foios, que és on va nàixer la galotxa, perquè no hem de perdre eixe arrel. Volem traure a relluir els pocs pobles que encara juguen en carrer natural. A més a més, la final de trinquet a Pelayo serà el colofó perfecte a aquest campionat".

Aitor Rodrigo, Miguel Vidal i Juanba Camarelles, durant el torn de paraula. / FEDPIVAL

Tres seus diferents

La final de la categoria Vaqueta se celebrarà al carrer de Borbotó, les categories de Curtes i la Femenina es resoldran a Petrés i la de la categoria Trinquet es tancarà a Pelayo.

La categoria de Vaqueta es completarà a Borbotó. La pedania de la ciutat de València només albergarà al final de la categoria Vaqueta on, precisament, l’equip local ha arribat a la final, on s’enfrontarà a Lanzadera Montserrat A. La partida està prevista per al dissabte a les 15:30 hores.

Així mateix, la categoria Trinquet, on s’amiden Trinquet de Torrent davant Gabriel Luna Massalfassar B, se celebrarà el diumenge a les 18 hores al trinquet de Pelayo.

Hi haurà una tercera seu de final, en aquest cas, de les finals de les categories de Curtes i la Femenina. Dissabte tindran lloc dos partides a la seu de Petrés. La primera, a partir de les 10 hores, serà la corresponent a Segona de Curtes i els contrincants seran el CPV Faura B i el Fontaneria Miguel Bueno Meliana Z.

Tot seguit, a partir de les 11:30 hores serà la final de la categoria femenina. Allà hi haurà ‘derbi’ entre els equips de Meliana. El NTD Meliana G buscarà el títol davant el Justo Ballester Meliana F.

Per al diumenge quedaran altres dos partides. Des de les 10 hores es jugarà la final corresponents a la tercera categoria de Curtes. La partida pel títol enfrontarà a Ovocity Marquesat davant Gestoria Polo Nàquera A.

A continuació, es viurà altre ‘derbi’ melianer en la final de 1ª de Curtes. La partida, que està programada a les 11:30 hores, serà entre el CPV Meliana C i el Caixa Popular Meliana B.

Finals provincials dels JECV a Almenara

Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de galotxa per equips arriba a la fase final provincial a Castelló. Les partides se celebraran al carrer de pilota d'Almenara; en cas de pluja, tindran lloc al trinquet de Xilxes. Hi participaran les escoles d'Almassora, Almenara, Castelló, Onda, Vila-real i Xilxes, des de les 9:00 hores.

D'altra banda, al Verger (a Benidorm si plou) es jugaran les semifinals provincials d’Alacant, mentre que a Meliana, Foios (si no hi ha pluja) i Godelleta es jugaran les provincials de València.