Quart de Poblet completa unes grans finals de frontó al 4 i mig

El 10è Campionat Individual al 4 i mig de frontó va completar aquest dimecres les seues finals al frontó de Quart de Poblet, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Club Pilota a Mà Quart de Poblet.

En la final de Primera cap de setmana, Adrián de Quart es va endur el títol en una final molt disputada davant Pasqual del Racó de la Pobla en la que es va acabar imposant per 32 a 28.

En Segona, el pilotari local, Manuel Monje, va sumar el segon títol per al club quartà en vèncer també 32 a 28 a Adolfo del CPV Sella. Quant a Tercera, Adrián del CPV Xúquer de Sueca va obtenir el títol per un marcador de 32 a 0.

Respecte a Primera femenina, Ana del Disid Alfara va ser la campiona absoluta en superar en la final a Eva del CPV Meliana per 32 a 18. Grandíssima final amb molt de suport per a les dos jugadores. El mateix va ocórrer en Segona, on Blanca del CPV Montserrat va endur-se el títol per al seu club davant Iveth del Disid Alfara per 32 a 26.

En les categories de formació, en cadets, Pablo del CPV Alzira va guanyar per un clar 32 a 13 a Mateo del CPV Casinos. En infantils, va ser Xavi del CPV Alzira qui va aconseguir el títol imposant-se al seu company de club, Pablo, per 32 a 14.

Aquest dimecres es van realitzar les finals de les tres categories Entre Setmana. En Primera, es va viure un duel de pilotaris del CPV Castelló. Miguel es va imposar a Ferran per un tanteig de 32 a 18.

En Segona, Joan del CPV Xúquer de Sueca es va acabar imposant en una final molt igualada davant Jesús del CPV Castelloner per 32-29.

Quant a Tercera, es va viure un ‘derbi’ local entre Oriol i Iván del CPV Quart de Poblet. Va ser una partida amb prou afluència de públic i va estar molt renyida. A les postres, 32 a 22 per a Oriol.

Durant la celebració de les finals es va realitzar un tribut a Ignacio Ramos, expresident i monitor de l’escola de pilota de Quart de Poblet durant 20 anys.

A més a més, en l’entrega de premis estaven presents el propi Ignacio Ramos; Llum Moral, tinenta d'alcaldia; Juanjo Susin, regidor d’Esports; y Fran Hidalgo, regidor de Quart de Poblet; David Mas, regidor d’Esports de Sella, i Pasqual Balaguer, vicepresident de la FPV.