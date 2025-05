La Lliga de raspall, a un pas de les finals

La 42 edició de la Lliga de raspall Trofeu Diputació de València 2025 va celebrar les partides d’anada de les semifinals en totes les categories. Aquest cap de setmana coneixerem als finalistes d’aquest campionat lliguer, que es tancarà al carrer de Polinyà de Xúquer.

En Primera masculina, El Genovés A va prendre avantatge fora de casa en vèncer Les Alcusses Moixent A per 20 a 40. La tornada se jugarà a casa dels genovesins demà dissabte a les 19 hores.

Per la seua part, Bicoroliva Bicorp A va vèncer per la mínima a Gavarda, al carrer dels gavardins per 40-35. La tornada es juga el diumenge a les 17 hores.

Quant a Primera femenina, Beniparrell B va superar a casa per un marcador de 40 a 10 a Baix Girona A. La tornada es juga demà dissabte a les 12:30 horas en el Verger. En l’altre enfrontament, Tapizados Calse Moixent va guanyar fora de casa a Beniparrell A per 15 a 40. El segon assalt està previst també per a dissabte, a les 11:30.

Beniparrell B, amb un peu a la final. / FEDPIVAL

Categories masculines

En Segona, Gavarda B va guanyar 40 a 15 a Quatretonda mentre que Ontinyent-Aielo A també es va imposar amb claredat davant Bicorp Es Raspall C per 40 a 10. Una situació semblant s’ha donat en Tercera ja que Ontinyent B va superar Castelló de Rugat A per 40 a 20 i La Vall C va véncer Oliva A per un ajustat 40 a 35.

En allò referent a Quarta, Pedreguer va colpejar fort amb un 40 a 10 davant Ontinyent-Beniarrés C mentre que Dénia A va aconseguir una victòria per 40 a 25 davant El Dau Rafelbunyol. Quant a Cinquena, La Vall D es va desfer de Crevillent per 40 a 15 i Castelloner B va patir una derrota a casa davant Bicorp D Paraíso Natural per 15 a 40.

En Sisena masculina, Bicorp E va sumar un valuós 40 a 25 contra Bonrepòs i Mirambell A i Real de Gandia va superar La Vall F per 40 a 15.

Pel que fa al raspall en cadira de rodes, ja s’ha establert l’emparellament per a la final. Toni i Pascual, de la Universitat Politècnica de València A, s’enfrontaran a Carlos i Aris, de l’UPV B.

Categories femenines

En Segona, Ondara Serveis La Marina va cedir per 35 a 40 davant El Genovés B. A més a més, Bicorp A va véncer per la mínima a Massamagrell A, 40 a 35. Respecte a Tercera, El Genovés C va dominar el seu duel davant Trinquet de Torrent, a qui va guanyar per 40 a 20. En l’altre enfrontament, Beniparrell C va superar Baix Girona B amb un marcador de 40 a 10.

Pel que respecta a Quarta, Massamagrell B va batre Meliana C per 40 a 15 i Carlet Volea es va imposar a Alcàsser per 40 a 20. En allò referent a Cinquena, Ontinyent va deixar enrere Beniparrell E amb un 40 a 10 i Guadassuar B va guanyar per 40 a 25 a CPV Xúquer de Sueca B.

En Sisena, el duel entre Villalonga i Beniparrell G encara està pendent de resolució mentre que en l’altra semifinal, Almenara va superar Xeraco A per un clar 40 a 15.

Finalment, en la categoria de Promoció sènior femenina, Massamagrell C va guanyar per un clar 40 a 10 a Vicam Castelloner mentre que Meliana F va aconseguir una ajustada victòria per 40 a 35 davant Polinyà de Xúquer.