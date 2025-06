Montserrat, més líder de El Corte Inglés de galotxa carrer

La 50 edició del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés 2025 de galotxa carrer va celebrar aquest cap de setmana l'onzena jornada de la fase regular.

Montserrat, primer, s'imposà 70-0 davant el CPV Borbotó, que només ha pogut sumar 3 punts en tot el campionat, Els de la Ribera Alta segueixen en la primera posició, ara amb 27 punts.

Electrofassar Massalfassar s’apropa a la segona posició després de vèncer a Foios contra Immobiliària Palanca Fontestad Foios A, a qui va guanyar per un ajustat 55 a 70. Els massalfassins són tercers amb 19 punts, a només dos de Quart de les Valls mentre que els foiers són sisens amb 8 punts.

Ovocity Marquesat i Mobles Guillén Faura A es van enfrontar amb triomf per als d’Alfarb per 70 a 50. Els faurers sumen 9 punts, tres menys que el seu principal rival per les semifinals, Ovocity Marquesat, que n'acumula 12.

La pròxima jornada serà l’antepenúltima de la fase regular. Nou Splay Quart de les Valls, que va descansar aquesta jornada, rebrà a CPV Borbotó. Immobiliària Palanca Fontestad Foios A s’enfrontarà a casa a Ovocity Marquesat i Mobles Guillén Faura A anirà a jugar al carrer de l’Electrofassar Massalfassar.

Galotxa Trinquet

A Primera trinquet, Massamagrell, Guadassuar, Torrent A i La Baronia han aconseguit el bitllet per a les semifinals.

La Baronia va caure davant La Pobla de Vallbona per 70-50 en l’anada de quarts, tenia una situació complicada per a aconseguir la plaça a les semifinals però finalment, en la partida disputada a casa, va aconseguir la victòria per un contundent 70-25.

La mateixa sort van tindre els del CPV Massamagrell contra Riba-roja en l’anada, van caure per un ajustat 70-65. En esta ocasió, els de l’Horta Nord es van imposar per 70-45.

Torrent A sí que va obtindre la victòria davant Massalfassar B per un ample 25 a 70. En la tornada, el marcador va deixar un 70-0.

Per últim, Guadassuar es jugava el bitllet contra Torrent B. En l’anada els torrentins es van imposar per un 70-40 però a la tornada els de la Ribera Alta aconseguiren pegar-li la volta i véncer per 70-35.

Els encreuaments per a les semifinals seran Massamagrell contra CPV Guadassuar i Trinquet de Torrent A contra CPV La Baronia.